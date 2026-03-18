Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis appelle l'AFC/M23 au respect de l'espace humanitaire

En mission à Goma depuis lundi 16 mars, Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et humanitaire en RDC et chef intérimaire de la MONUSCO, a lancé un appel aux responsables de la rébellion AFC/M23 pour garantir le respect absolu de l'espace humanitaire.

Un échange centré sur l'urgence humanitaire

Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre avec les autorités de fait de Goma et de ses environs, conduites par Corneille Nangaa.

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Selon Bruno Lemarquis, les discussions ont porté exclusivement sur les enjeux humanitaires dans une région durement affectée par les conflits.

« Nous avons parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'Est de la RDC et de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités locales », a-t-il expliqué.

Garantir l'accès aux populations vulnérables

Le responsable onusien a insisté sur la nécessité d'assurer un accès sécurisé et sans entrave aux organisations humanitaires. Celles-ci interviennent auprès de milliers de personnes en détresse, notamment les déplacés internes et les populations récemment retournées dans leurs localités.

« Nous avons réitéré l'importance du respect du droit international humanitaire et du respect de l'espace humanitaire, afin que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui oeuvrent ici à Goma et dans les territoires puissent avoir accès aux très nombreuses personnes dans le besoin, en particulier celles nécessitant une aide d'urgence », a fait Bruno Lemarquis.

Il a rappelé que « l'aide humanitaire n'a qu'un seul objectif : assister les plus vulnérables, dans un cadre apolitique ».

Vers un renforcement des mécanismes de coordination

Les échanges ont aussi permis d'évaluer les mécanismes existants de coordination entre les acteurs humanitaires et les autorités locales. Un dispositif est déjà en place, mais des pistes d'amélioration ont été évoquées afin de renforcer son efficacité sur le terrain.

Au cours de son séjour de trois jours dans le Nord-Kivu, Bruno Lemarquis s'est également rendu à Sake ainsi que dans le territoire de Nyiragongo.

Sur place, il a visité plusieurs projets visant à renforcer la résilience des communautés locales, fortement affectées par la crise sécuritaire et humanitaire persistante.

Une situation toujours préoccupante

Malgré les efforts en cours, la situation humanitaire dans l'est de la RDC demeure critique. L'appel du coordonnateur résident et humanitaire intervient dans un contexte où l'accès aux populations reste un défi majeur pour de nombreux acteurs humanitaires, confrontés à l'insécurité et à la complexité du terrain.

M. Lemarquis quitte Goma ce mercredi 18 mars.