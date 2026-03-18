Maroc: Au pays - Baisse de 4,79% du chiffre d'affaires de la société Dari Couspate en 2025

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires de la société Dari Couspate qui fabrique et commercialise des produits alimentaires à base de semoules, a connu une baisse de 4,79% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2025 établis par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs ont mis en exergue un chiffre d'affaires de 814,21 millions de dirhams (MDH) contre 855,26 MDH en 2024. Selon la direction de Dari Couspate, cette baisse a lieu en raison « d'un effet prix baissier lié aux matières premières. »

Les engagements en leasing au 4ème trimestre 2025 ont connu une légère baisse par rapport à la même période de l'année 2024, passant de 36,7 MDH à 25,6 MDH. « Aucune dette de financement n'a été sollicitée au cours du 4ème trimestre 2025 », précise la direction de Dari Couspate.

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Sur les perspectives de la société, ses responsables avancent que dans un contexte marqué par une concurrence accrue, Dari Couspate entend poursuivre le développement de ses activités en renforçant ses positions sur l'ensemble de ses marchés et en améliorant son efficacité opérationnelle. « Le management du groupe reste pleinement mobilisé dans la mise en oeuvre de sa stratégie d'innovation et d'accélération de son développement au Maroc et à l'international », ajoutent-ils.