Ile Maurice: Papiers et cartons triés - L'école imprime une nouvelle culture environnementale

Dans 22 écoles du pays, un geste simple s'est installé dans le quotidien : déposer cahiers usagés, journaux et cartons dans des poubelles spécialement dédiées. Cette habitude découle d'un projet pilote lancé il y a un an par le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage.

L'initiative avait été officiellement lancée le 15 septembre 2025 au Colonel Maingard Special Education Needs Resource and Development Centre (SEN RDC), en présence du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad. Le lancement symbolisait une alliance forte entre deux piliers essentiels de la transformation sociétale : l'éducation et l'environnement.

Pour soutenir le projet, PIM Ltd avait offert 132 poubelles bleues, soit six par établissement. Chaque école avait désigné un responsable et un suppléant chargés du suivi. Un atelier de formation a permis d'expliquer les modalités du programme, suivi de sessions de sensibilisation menées par le département Information et Éducation du ministère de l'Environnement.

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Les papiers et cartons collectés sont récupérés par Wecycle Ltd, qui les recycle localement en plateaux pour oeufs, papier kraft et autres produits. Cette démarche contribue à réduire la pression sur Mare-Chicose, unique centre d'enfouissement du pays, déjà saturé, tout en impliquant directement les élèves dans une logique d'économie circulaire.

Premier bilan très encourageant

Un an après son lancement, le projet affiche des résultats significatifs. Trois collectes ont été réalisées dans les 22 écoles participantes :

juillet à septembre 2025 : 5,5 tonnes,

octobre à novembre 2025 : 4,6 tonnes,

mars 2026 : 8,2 tonnes.

Au total, plus de 18 tonnes de papier ont été détournées de la décharge. La troisième collecte, nettement supérieure aux précédentes, montre que les écoles et les élèves se sont progressivement approprié le projet. Pour mesurer l'impact réel de l'initiative, une enquête a été menée auprès des établissements concernés. Les résultats confirment un effet positif sur l'environnement scolaire, un soutien marqué des directions et une volonté unanime de poursuivre le programme.

Fort de ce succès, le ministère de l'Environnement travaille avec le ministère de l'Éducation, la Private Secondary Education Authority et le Service diocésain de l'Éducation catholique pour étendre le projet à 150 écoles primaires et secondaires à travers le pays.

Une dynamique qui transforme les écoles

Au Colonel Maingard SEN RDC, où tout a commencé, la Deputy Head Narvada Ramnochane souligne l'importance croissante des enjeux environnementaux à l'échelle mondiale. Pour elle, ce projet a marqué un tournant dans la culture de l'établissement. «Nous avons franchi une étape importante pour contribuer à la préservation de la planète», explique-t-elle. Le recyclage du papier a permis de réduire les déchets produits par l'école, mais aussi de sensibiliser les élèves à la protection de l'environnement.

Les jeunes participent activement à la gestion du système de tri, organisent des campagnes de sensibilisation et encouragent leurs camarades à s'impliquer. Elle rappelle que recycler le papier, c'est préserver les arbres, réduire la pollution et contribuer à un environnement plus sain.

Agnelle Gnany, manager du collège Lorette de Curepipe, partage cet enthousiasme. Elle se dit honorée que son établissement fasse partie d'un programme aussi porteur. En tant qu'eco-school, le recyclage fait déjà partie du quotidien, mais cette initiative renforce encore davantage l'engagement de l'école envers les Objectifs de développement durable. Elle remercie le ministère de l'Environnement et Wecycle pour leur soutien et se réjouit de poursuivre ce partenariat.

Mobilisation collective pour une culture durable

Pour le ministre Bhagwan, le projet n'a pas été exempt de défis, mais les résultats démontrent la force de la mobilisation. Il salue la collaboration étroite entre ministères, écoles, partenaires privés et surtout les élèves. Selon lui, l'extension du programme à plus grande échelle est désormais possible grâce à cette synergie.

Le ministre insiste sur l'importance d'aller plus loin : «Ce que nous construisons ici dépasse un simple projet. Il s'agit d'ancrer une véritable culture environnementale.» Pour lui, cette initiative constitue le socle d'un engagement durable en faveur de la protection de l'environnement.

Au-delà des tonnes de papier collectées, l'objectif principal est de faire du tri un réflexe naturel chez les jeunes. En apprenant dès l'école à trier et recycler, les élèves deviennent des acteurs clés de la transition écologique. Maurice ne se contente pas de réduire ses déchets : elle forme une nouvelle génération de citoyens conscients de leur responsabilité envers la planète.