Ile Maurice: Un message d'espérance et de fraternité de Mgr Jean Michaël Durhône

À l'occasion de la célébration de l'Eid-ul-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, Mgr Jean Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, a adressé un message empreint de respect, de solidarité et d'espérance à la communauté musulmane de Maurice.

Dans son message, le prélat a tenu à transmettre, au nom du diocèse de Port-Louis et en son nom personnel, ses voeux les plus sincères à tous les fidèles musulmans. Il a souligné la portée spirituelle de cette période, rappelant que, bien que les différentes communautés religieuses vivent chacune leurs temps forts, elles sont profondément unies par des valeurs communes, au premier rang desquelles figure l'espérance.

Mgr Durhône a mis en avant la foi en un Dieu miséricordieux, appelant à renforcer les liens de respect, de fraternité et de paix entre les différentes composantes de la société mauricienne. Dans un contexte où les défis sociaux demeurent présents, il a insisté sur l'importance de cultiver un esprit de rapprochement et d'entraide, en particulier envers les personnes les plus vulnérables.

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Ce message se veut également une invitation à la transformation intérieure. Après un mois de jeûne, de prière et de réflexion, la fête de l'Eid représente, selon lui, une opportunité de renouveler les coeurs et de s'engager davantage sur le chemin du bien. L'évêque de Port-Louis a également formulé des voeux de paix, de lumière et de joie à l'ensemble des familles musulmanes, appelant à faire de cette célébration un moment de partage et d'unité nationale.