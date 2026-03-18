Ile Maurice: La NADC prépare une consultation publique, trois options à l'étude

La question sensible de la réforme du cannabis à Maurice franchit une nouvelle étape. Le Chief Executive Officer (CEO) de la National Agency for Drug Control (NADC), le Dr Fayzal Sulliman, a annoncé qu'une consultation publique sera prochainement organisée afin de recueillir les avis de la population avant toute décision sur une éventuelle dépénalisation, décriminalisation ou légalisation du cannabis.

Cette rencontre a réuni des représentants des médias ainsi que des membres du conseil d'administration de la NADC. Elle visait à présenter les missions de l'instances, ses priorités ainsi que les stratégies envisagées pour lutter contre le fléau de la drogue. Le Dr Fayzal Sulliman a insisté sur l'importance de cette démarche de dialogue avec la presse. «Cette consultation était primordiale. Nous voulions que les médias comprennent le fonctionnement de la NADC. Nous avons présenté nos différentes divisions. Il est important de souligner que chaque action émane de la National Drug Control Commission», a-t-il expliqué.

La présentation des différentes divisions de l'agence a permis de mettre en lumière les projets en cours, alignés sur une stratégie nationale encore en phase de déploiement. Le CEO a rappelé que ces actions s'inscrivent dans une vision globale de lutte contre la drogue, articulée autour de la prévention, du traitement et de la répression.

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La prévention figure parmi les priorités immédiates de la NADC. Un travail de collaboration a déjà été entamé avec le ministère de l'Éducation. Des ateliers ont été organisés avec les recteurs d'établissements scolaires, et un nouvel atelier est prévu cette semaine, notamment aujourd'hui, avec les deputy rectors. L'objectif est de mieux outiller les responsables éducatifs face à des situations impliquant des élèves en possession de drogue. «Nous leur donnons des indications claires sur la marche à suivre et nous travaillons avec eux pour trouver des solutions adaptées. Un représentant du ministère de l'Éducation siège également au sein du board de la NADC», a précisé le Dr Sulliman.

Mais c'est surtout sur le dossier du cannabis que les attentes sont grandes. Revenant sur les travaux en cours, le CEO a indiqué : «Le Premier ministre avait annoncé en décembre la mise en place d'un technical working group sur la réforme du cannabis à Maurice. Tous les acteurs concernés sont réunis : chercheurs de l'université, membres de notre staff, organisations non gouvernementales, représentants du State Law Office, du bureau du Directeur des poursuites publiques, de la Human Rights Commission ainsi que des techniciens.» À ce jour, huit réunions ont déjà eu lieu. «Le public sera bientôt invité à donner ses doléances et ses opinions», a-t-il ajouté.

Trois options principales sont actuellement à l'étude : «La dépénalisation, la décriminalisation et une légalisation sous encadrement juridique. Nous ferons ces recommandations et le Cabinet des ministres fera son choix.»