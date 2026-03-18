Ile Maurice: Nouvel échange d'affidavits en Cour suprême

La confrontation judiciaire entre l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip, et le Directeur des poursuites publiques (DPP) s'est poursuivie devant la Cour suprême le lundi 16 mars, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Steve Juliette, en janvier 2023 après une interpellation par des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Ce décès, entouré de controverses, avait conduit le DPP à ordonner une enquête judiciaire pour éclaircir les circonstances de la disparition de Juliette.

L'affaire a été évoquée lors de la Formal Matters Session devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Au coeur du litige : la contestation par Anil Kumar Dip de sa convocation comme témoin dans l'enquête judiciaire ordonnée par le DPP et menée devant le tribunal de district de Pamplemousses. Son avocat, Me Ivan Collendavelloo, Senior Counsel, a déposé un nouvel affidavit pour répondre aux objections formulées précédemment par le bureau du DPP.

La défense demande notamment que l'affidavit produit par le DPP, soutenant la comparution de l'ancien chef de la police, soit déclaré irrecevable. Selon Me Collendavelloo, ce document ferait référence à un enregistrement audio issu des vidéos Missie Moustass, une pièce qui avait été jugée inadmissible par la cour de Pamplemousses dans une décision rendue le 19 septembre 2025. L'avocat réclame également la communication d'une transcription certifiée des audiences de l'enquête judiciaire ainsi qu'une copie officielle de cette décision.

Le bureau du DPP avait, dans un affidavit daté du 2 mars, rejeté ces demandes. La défense a donc répliqué par un nouveau document déposé le 16 mars. Une représentante du State Law Office, agissant pour le DPP, a sollicité un délai afin d'examiner ce dernier affidavit et préparer une réponse. La cheffe juge a renvoyé l'affaire au 23 mars.

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