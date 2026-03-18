Ile Maurice: Les autorités jouent la sécurité

Le coût des produits raffinés - essence et diesel - est le premier impacté par la hausse du prix du pétrole. Tension qui exerce une pression forte sur les mécanismes publics destinés à lisser ces variations pour les consommateurs.

Pour rappel le prix de l'essence (Rs 58,45/L) et du diesel (Rs 58,95/L) sont restés inchangés sur décision du Petroleum Pricing Committee, réuni début mars. Une éventuelle augmentation du prix à la pompe a été amorti par le Price Stabilisation Account (PSA). Ce mécanisme-tampon de la State Trading Corporation (STC) gère les gains et les pertes exceptionnels liés aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole, dans le but de stabiliser les prix de détail locaux. Ce qui permet à la STC de compenser les hausses de prix soudaines en utilisant ses excédents antérieurs, plutôt que d'augmenter immédiatement les prix à la consommation. En début d'année, le PSA faisait état d'un déficit important de plus de Rs 5 milliards, qui est passé à environ 1,5 milliard en ce mois de mars.

Par ailleurs, la State Trading Corporation a resserré ses critères d'approvisionnement avec des exigences contractuelles renforcées et des protocoles de contrôle qualité plus stricts. Dans cette optique, et comme le contrat d'approvisionnement avec Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd arrive à échéance en juin prochain, Maurice privilégie cette fois un accord G2G (government to government) avec l'Inde pour acheter son pétrole et c'est Indian Oil Corporation (IOC) qui sera le nouveau fournisseur de Maurice en produits pétroliers.