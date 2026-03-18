Ile Maurice: Lifestyle célèbre notre nation multi-talents

À l'occasion du mois de l'Indépendance, Lifestyle célèbre une île créative et audacieuse, où talents, savoir-faire et ingéniosité façonnent une identité mauricienne vibrante, inspirante et résolument tournée vers l'avenir. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte : Maurice est une terre d'inspiration.

Une île où les idées fleurissent, où les mains créent, où les talents se transmettent et se réinventent. Créations mode, produits de beauté naturels, objets déco façonnés avec passion, gourmandises artisanales... Les Mauriciens regorgent d'imagination. En ce mois de mars, alors que nous célébrons le 58e anniversaire de notre Indépendance, cette nouvelle édition de Lifestyle rend hommage à cette nation résolument multi-talents.

Car derrière chaque création locale se cache une histoire. Celle de créateurs de mode qui imaginent des coupes audacieuses et des pièces inspirées de notre île. Celle d'entrepreneurs de la beauté qui puisent dans la richesse du terroir pour concevoir des produits authentiques. Celle d'artisans qui, avec patience et précision, façonnent des objets capables de transformer notre intérieur en espaces uniques. Ou encore celle de chefs et passionnés qui perpétuent et réinventent les saveurs mauriciennes.

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Comme le souligne Elizabeth de Marcy Chelin-Chabert, Founder & Art Director de My Pop Up Store, dans son entretien : «Ce qui impressionne le plus, c'est leur capacité à créer avec très peu. Là où certains verraient des obstacles, eux trouvent des idées. Ils détournent, expérimentent, inventent.» Une intelligence profondément mauricienne, capable de transformer la contrainte en opportunité, portée par une détermination discrète, mais puissante.

Cet esprit sera d'ailleurs au coeur du Grand Salon de l'Industrie locale et du Savoir-faire mauricien organisé par La Sentinelle et Business Magazine, du 27 au 29 mars au SVICC à Pailles. Un rendez-vous incontournable qui met en lumière ces talents qui font vibrer notre économie et notre culture.

Car, au fond, l'Indépendance d'un pays ne se mesure pas seulement à son histoire. Elle se lit aussi dans la créativité et l'audace de ceux qui le font vivre chaque jour. À Maurice, cette créativité est partout. Et elle mérite, plus que jamais, d'être célébrée.