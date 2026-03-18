Ile Maurice: Eau à Rodrigues - Des projets financés à hauteur de Rs 1 milliard

Le député de Rodrigues, Jacques Edouard, a interpellé le Premier ministre sur le financement des projets liés à l'eau dans l'île, en particulier sur l'aide sollicitée auprès de la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC) et l'état des décaissements.

Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État à assurer un développement inclusif à travers toute la République, avec une attention particulière accordée à Rodrigues, notamment face aux défis persistants en matière d'approvisionnement en eau. Il a rappelé que plusieurs projets sont en cours, incluant l'installation d'unités de dessalement, la construction de nouveaux réservoirs, l'amélioration du réseau de distribution ainsi que l'augmentation des capacités de stockage.

Navin Ramgoolam a indiqué que la MIC a accepté d'allouer un montant total de Rs 1 milliard pour le développement du secteur de l'eau à Rodrigues, bien que cela dépasse son mandat initial. Dans une première phase, Rs 540 millions ont été prévus dans le cadre d'un accord signé en 2021 avec la Rodrigues Public Utilities Corporation.

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À ce jour, Rs 310 millions ont déjà été décaissées, tandis que le solde de Rs 230 millions devrait être versé d'ici la fin de l'année financière 2025-2026. Afin d'accélérer le processus, les autorités rodriguaises ont été appelées à soumettre rapidement les documents requis.

Une seconde phase, portant sur Rs 460 millions supplémentaires, est également envisagée pour financer d'autres projets hydriques sur l'île.