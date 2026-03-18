Ile Maurice: Pierre Louis Olivier massacré à coups de sabre par vengeance

Un déchaînement de violence a coûté la vie à Pierre Louis Olivier, 39 ans, lundi, à Résidence Ste-Claire, Goodlands. Derrière ce meurtre d'une rare brutalité, les premiers éléments de l'enquête pointent vers un mobile de vengeance, sur fond de conflit survenu quelques jours plus tôt.

Selon des sources concordantes, la victime aurait eu une altercation avec un habitant de la région, âgé de 27 ans. Blessé lors de cet incident et contraint de recevoir des soins dans un centre de santé, ce dernier n'aurait pas digéré l'affront. Lundi après-midi, il serait revenu accompagné de plusieurs individus, pour «régler ses comptes».

Vers 16 h 40, la situation bascule dans l'horreur. Armés de sabres, les agresseurs s'en prennent violemment à Pierre Louis Olivier, qui se trouvait à proximité de son domicile. La scène se déroule sous les yeux impuissants de riverains. «Zot inn touy li kouma zanimo, zot pa ti bizin bat li koumsa», lâche, en larmes, une proche encore sous le choc.

Amanda, soeur de la victime, témoigne avec émotion des derniers instants de son frère.

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La soeur de la victime, Amanda, livre un récit poignant. «Mo frer ti pe fer enn ti travay kot mwa. Dimounn vinn kriye mwa apre 15 minit. Mo vwazin vinn dir mwa bann-la finn koup Olivier. Kan mo'nn al gete, mo trouv li an sang. Mo dimann li ki sannla finn fer sa, li dir mwa: 'Guilliano finn koup mwa.' Mo al stasion pou rod led...»

Dans la confusion et l'urgence, la course contre la montre s'engage. Faute d'ambulance spécialisée disponible, les proches improvisent. «Mo misie finn bizin pran enn transpor pou amenn li Mediclinic. Laba osi, nou pe rod SAMU, zot dir pena. Finalman, zot finn bizin met li dan enn lanbilans normal pou amenn li lopital», raconte-telle, la voix brisée.

Grièvement blessé, présentant de multiples plaies, notamment à la jambe gauche, Pierre Louis Olivier est d'abord admis à la Mediclinic de Goodlands, avant d'être transféré d'urgence à l'hôpital SSRN. Malgré les tentatives de réanimation, il est déclaré mort vers 18 heures.

Derrière la victime, une famille dévastée. Père de trois jeunes enfants, il s'apprêtait à accueillir un quatrième bébé dans les semaines à venir. Décrit comme un homme tranquille, travaillant comme ferrailleur et effectuant aussi des travaux de maçonnerie, il laisse derrière lui une compagne enceinte et des proches anéantis.

Après les faits, le principal suspect a pris la fuite en voiture avant d'être interpellé dans la région de Grand-Gaube par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit Northern et de la Criminal Investigation Division de Goodlands. Placé en détention, il a comparu mardi devant la Cour de district de Rivière-du-Rempart sous une accusation provisoire de meurtre. Lors de son interrogatoire, il serait passé aux aveux. L'enquête se poursuit afin de retrouver les autres individus impliqués dans cette attaque.

Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN où une autopsie a été pratiquée pour déterminer les causes du décès. D'après le rapport de l'autopsie, la victime est décédée d'une exsanguination après avoir reçu plusieurs coups de sabre.

Dans la localité, l'émotion est vive. Entre colère, incompréhension et appel à la justice, les proches réclament que toute la lumière soit faite sur ce drame et que les responsables répondent de leurs actes.

Les funérailles sont prévues aujourd'hui.