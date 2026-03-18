Ile Maurice: Quels sont les enjeux politiques de la décision de Paul Bérenger

Comme il l'avait annoncé lundi, Paul Bérenger n'a pas participé pas à la reprise des travaux parlementaires hier mardi 17 mars. Sa démission annoncée du gouvernement, qui sera officialisée, selon toute probabilité suite au comité central du MMM aujourd'hui 18 mars, intervient après une rencontre qualifiée d'inefficace avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, réactive une incertitude majeure au sein de l'alliance gouvernementale. Le leader des mauves estime que les discussions n'ont pas permis de progresser sur des points qu'il soulève depuis plusieurs mois.

Deux enjeux se dégagent immédiatement. Le premier concerne la cohésion du gouvernement : qui, des membres du Mouvement militant mauricien (MMM), choisira de suivre son leader en quittant l'exécutif et qui préférera rester aux côtés du Premier ministre ? Cette décision individuelle pèsera autant sur la stabilité immédiate du cabinet que sur la capacité du gouvernement à faire adopter ses priorités législatives. Si plusieurs figures clés démissionnent, le gouvernement pourrait voir sa marge de manoeuvre considérablement réduite. À l'inverse, si la plupart restent, Bérenger se retrouverait isolé.

Le second enjeu porte sur l'avenir même du MMM. Fondé sur une forte identité politique et une base militante active, le parti devra se repositionner. Plusieurs scénarios sont possibles. Un départ groupé de cadres du MMM, entraînant une recomposition rapide de la majorité et des négociations pour remplacer les postes vacants. Une démission isolée de Bérenger, suivie d'un réalignement interne où le parti choisit entre compromis avec le gouvernement et rupture politique.

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Les prochains jours seront déterminants. La réunion du comité central permettra de mesurer la ténacité de l'appareil militant. Les autres formations politiques observeront : une fragilisation du gouvernement pourrait ouvrir des opportunités de recomposition politique. Enfin, c'est l'opinion publique qui décidera de la portée politique de cette rupture éventuelle. Les électeurs jugeront sur les motivations avancées, la cohérence affichée par le MMM et les conséquences concrètes sur la gouvernance. Quel que soit le choix final, la scène politique mauricienne entre dans une phase où alliances, stratégies et communication joueront un rôle clé pour la suite.