Ile Maurice: Les actions de Dawood Rawat prêtes à être examinées sur le fond

Une nouvelle étape procédurale a été franchie dans les actions intentées par Dawood Rawat, ancien président de l'ex-groupe British American Investment (BAI), devant la Cour suprême. Quatre plaintes déposées par l'homme d'affaires sont désormais considérées «in shape», ouvrant la voie à un examen sur le fond par la juridiction.

Ces affaires ont été appelées lundi lors de la Formal Matters Session devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Les parties concernées ont indiqué à la cour qu'aucune motion ni aucun document additionnel n'étaient en attente de dépôt, ce qui permet à ces dossiers de franchir l'étape procédurale préalable.

Les plaintes visent plusieurs entités, dont PricewaterhouseCoopers International Ltd, Brussels Worldwide Services BV, Grant Thornton International Ltd, ainsi que Georges Elie Chung Ming Kan. Dawood Rawat leur reproche des irrégularités présumées dans la gestion du processus de liquidation de l'ex-groupe BAI enclenché en 2015, à la suite de l'effondrement du conglomérat financier.

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La cheffe juge a indiqué que les parties seront informées, par circulaire, de la date à laquelle ces affaires seront appelées devant un juge de la Cour suprême pour être entendues sur le fond. Dans ces procédures, Dawood Rawat est représenté par sa fille, Laina Rawat, dûment mandatée pour agir en son nom dans le cadre de ces plaintes et d'autres démarches judiciaires.