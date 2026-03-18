Ile Maurice: «Cela pourrait se répercuter sur les marchés financiers»

L'agitation de la scène politique après les déclarations du vice-Premier ministre et leader du MMM, Paul Bérenger au sortir du bureau politique de son parti, lundi 16 mars, va faire des vagues. Paul Bérenger envisage de quitter le gouvernement. « Ma décision est prise, mais j'annoncerai les détails de sa mise en oeuvre. Si je dois choisir entre mon poste de vice-Premier ministre et le pays, je choisirai le pays », a-t-il déclaré.

S'il formalisait sa démission, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l'équilibre politique au sein de l'Alliance du Changement. La cohésion entre les partis risquerait d'être affaiblie et des procédures internes seraient nécessaires pour nommer un nouveau vice-Premier ministre, ce qui pourrait entraîner des remaniements ministériels et une réorganisation des priorités gouvernementales.

Concernant l'impact de cette instabilité politique sur l'économie, John Chung, directeur de KPMG, estime que «tout dépendra de la manière dont les cartes seront redistribuées. Ce dont nous sommes certains, c'est que de grands enjeux nous attendent, et il faut s'attendre à ce que le gouvernement agisse en conséquence. De gros nuages se profilent à l'horizon, dont l'ampleur reste difficile à cerner à ce stade. Il est important que nous continuions à affronter la réalité ensemble, en tant que peuple uni.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les marchés restent surtout attentifs aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la volatilité des matières premières, qui influencent plus directement l'économie. Ainsi, Ajay Beedasee, président de la SME Chamber et entrepreneur dans le secteur manufacturier, nous déclare que la préoccupation actuelle est «liée à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le transport maritime et les coûts du fret, qui influencent directement les opérations des entreprises».

Shaktee Ramtohul, Business Consultant, relève que la situation économique actuelle est déjà marquée par de fortes turbulences, en raison de la guerre prolongée en Iran et du blocage continu du détroit d'Ormuz. Les répercussions auraient un impact certain sur les prix du carburant. Cela pourrait entraîner un effet domino et alimenter l'inflation. Selon lui, «la démission du Vice-Premier ministre constituerait un choc important, dans la mesure où l'Alliance du Changement a été élue sur la base d'un programme gouvernemental, ce qui soulève des interrogations quant au respect de ce programme».

Shaktee Ramtohul, qui considère important de connaître les raisons exactes de cette démission, ajoute qu'elle pourrait également intervenir en pleine négociation concernant les îles Chagos, ce qui risquerait de placer le gouvernement mauricien en position de faiblesse. «En cas de démission, le Parlement britannique pourrait y voir un signe d'instabilité politique. Par ailleurs, cela pourrait affecter la confiance des entreprises et se répercuter sur les marchés financiers».

Selon nos recoupements, une instabilité prolongée pourrait miner la confiance des investisseurs, freiner les projets d'investissement et compliquer la mise en oeuvre de réformes stratégiques, notamment dans des secteurs clés comme le tourisme, la finance et l'énergie. Au-delà de l'économie, cette incertitude risque aussi de ternir l'image du pays à l'international, de peser sur les partenariats diplomatiques et de mettre à l'épreuve la cohésion de l'Alliance du Changement, dans un contexte où des désaccords persistants sur certaines orientations politiques et la gestion de dossiers clés ont progressivement fragilisé l'unité gouvernementale depuis l'année dernière.

Par ailleurs, selon une source, ce qui pourrait éventuellement causer des inconvénients, c'est un remaniement ministériel consécutif au départ de ministres et de junior ministers. Il est considéré que dans ce cas, certaines décisions ou certains dossiers en cours pourraient connaître des retards, le temps que les nouveaux nominés prennent leurs fonctions, se familiarisent avec les enjeux et assurent le suivi des dossiers.