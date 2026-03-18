Ile Maurice: MIC - Rs 6,7 milliards remboursés, Rs 15,2 Mds dus

Le député Roshan Jhummun a interrogé Navin Ramgoolam sur les investissements de la MIC dans des entités liées aux Independent Power Producers (IPP), ainsi que sur l'utilisation globale des fonds publics par cette institution.

Le chef du gouvernement, s'appuyant sur des informations de la Banque de Maurice, a précisé que la MIC n'a effectué aucun investissement direct ni accordé de financement aux producteurs indépendants d'électricité. Toutefois, des transactions indirectes ont été réalisées, notamment à travers l'acquisition de terrains appartenant à des sociétés associées à certains IPP, ainsi que des investissements en actions et en obligations dans des entreprises liées.

Entre 2020 et 2024, la MIC a engagé un total de Rs 12,8 milliards dans ces opérations. Ce montant comprend Rs 7,8 milliards pour l'acquisition de terrains auprès d'Omnicane Limited et de Medine Limited, Rs 3,2 milliards en souscriptions obligataires, notamment dans des entités hôtelières et de loisirs, ainsi que Rs 1,8 milliard en investissements en capital dans East Coast Hotel Investment Ltd. Sur les Rs3,2milliards investis en obligations, Rs 1,24 milliard ont déjà été remboursées.

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Plus largement, la MIC a investi Rs 57,8 milliards dans divers instruments financiers, dont Rs 27,7 milliards en actions, Rs 22 milliards en obligations, Rs 7,8 milliards en acquisition de terrains et Rs 300 millions en fonds de private equity. Navin Ramgoolam a également indiqué qu'une stratégie de désengagement a été enclenchée par la Banque de Maurice afin de sécuriser les fonds publics. À ce jour, 19 entreprises ont remboursé leurs obligations pour un total de Rs 6,7 milliards, tandis qu'un solde de Rs 15,2 milliards reste en suspens.

Le Premier ministre a enfin évoqué des inquiétudes concernant certaines entreprises en difficulté financière, dont BSP School of Accountancy & Management Ltd et Star Knitwear Group Ltd, soulignant les risques liés à la gestion passée des fonds publics.