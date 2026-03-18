Ile Maurice: Navin Ramgoolam s'entretient avec l'ancien Foreign Secretary indien

L'ambassadeur Shyam Saran, ancien Foreign Secretary de l'Inde, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce mercredi 18 mars 2026, au bâtiment du Trésor à Port-Louis.

En mission officielle à Maurice dans le cadre du Mahasagar Dialogue, tenu le 17 mars à l'initiative du Haut-commissariat de l'Inde à Maurice, en collaboration avec l'Indian Council of World Affairs, Shyam Saran a échangé avec le chef du gouvernement sur plusieurs dossiers d'importance, dont la situation préoccupante au Moyen-Orient, la sécurité maritime, l'intelligence artificielle, le projet de Special Economic Zone à Côte d'Or, la 9e édition de l'Indian Ocean Conference, prévue à Maurice en avril 2026, ainsi que les travaux de l'Indian Ocean Rim Association.

Le Premier ministre a également salué le rôle déterminant qu'il a joué en tant que Haut-commissaire de l'Inde à Maurice entre 1992 et 1997.