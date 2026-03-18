Ile Maurice: « La loyauté va au pays, pas à Paul Bérenger »

À quelques heures du comité central du Mouvement Militant Mauricien (MMM), le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a pris position face aux interrogations entourant une éventuelle démission ou contestation interne visant Paul Bérenger.

D'emblée, Ajay Gunness se montre catégorique : « Je ne compte pas faire de motion de blâme contre Bérenger. » Une déclaration qui tranche avec les spéculations persistantes à la veille de cette réunion décisive du parti. Le ministre met en avant son engagement de longue date au sein du MMM pour justifier sa position. « Je suis dans le MMM depuis l'âge de 16 ans, alors que je n'avais même pas le droit de vote. J'étais parmi les rares, dans ma circonscription, à militer pour le MMM. J'ai vu des gens démissionner après la cassure de 1995.

J'ai un parcours au MMM et ce n'est pas aujourd'hui que je vais déposer une motion de blâme contre Bérenger », insiste-t-il.

Au-delà des enjeux personnels ou des tensions internes, Ajay Gunness recentre le débat sur ce qu'il considère comme la véritable question du jour : l'avenir du MMM au sein du gouvernement. « Le vrai enjeu du jour, c'est de savoir si le MMM va rester ou quitter le gouvernement. Il faut faire attention aux fake news », prévient-il.

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Il précise sa pensée sur la ligne à suivre : « Vre kestion bizin transe si MMM res dan gouvernman ou pa. Mo pa krwar MMM so lalit se fer enn lalians, tir gouvernman apre rant dan lopozision. Nou finn fer li 3 fwa, an 82, 95 ek la osi. Pa sa nou travay. »

Ajay Gunness insiste également sur le respect du mandat populaire : « Quand le peuple nous a donné un mandat de cinq ans, on doit le respecter. »

S'inscrivant dans cette logique, il plaide pour le maintien de la majorité actuelle : « L'Alliance du Changement doit rester intacte. »

Enfin, le ministre conclut en élargissant le débat à une dimension plus nationale que partisane : « La loyauté n'est pas envers Paul Bérenger ni envers qui que ce soit. On doit être loyal envers le pays. Je choisis mon pays, car mon pays a besoin de moi en ces temps difficiles. »