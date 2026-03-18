Sénégal: Guinée - Le Forum civil contre l'impression de billets de banque

Le Forum civil guinéen a exprimé son désaccord avec la décision des autorités d'imprimer de nouveaux billets pour répondre à la crise de liquidité qui affecte le pays.

Lors d'une conférence de presse ce mardi à Conakry, l'organisation de la société civile a jugé que l'impression de nouveaux billets de banque ne constitue pas une solution durable face à la rareté persistante de liquidités dans l'économie nationale.

Selon Ibrahima Balaya Diallo, cette initiative manque de vision économique et de rigueur : les acteurs thésaurisant leurs ressources continueront à contourner les mesures, en convertissant leurs avoirs en devises ou en les conservant hors du circuit bancaire.

Le Forum civil pointe également des causes structurelles à la crise, notamment des dysfonctionnements dans la gestion économique et financière et les difficultés de l'État à rembourser les banques commerciales, ce qui fragilise le système financier et réduit la disponibilité de liquidités.

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Pour M. Diallo, ces blocages accentuent les tensions dans le circuit économique. Il insiste sur la nécessité de restaurer la confiance entre les acteurs économiques, condition essentielle pour fluidifier les échanges et améliorer la circulation monétaire.

L'organisation appelle ainsi les autorités guinéennes à privilégier des réformes structurelles et durables, plutôt que des mesures ponctuelles jugées insuffisantes pour résoudre la crise.