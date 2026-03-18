Sénégal: Opération exceptionnelle de contrôle - Un banc mobile pour les visites techniques bientôt déployé dans les régions

Dans une démarche visant à améliorer la sécurité routière tout en allégeant les contraintes des professionnels du transport, le Ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a annoncé le déploiement prochain d'un dispositif mobile de visite technique dans plusieurs régions du pays.

Selon un communiqué officiel, ce banc mobile sera opérationnel à partir de la deuxième quinzaine d'avril 2026 dans des zones éloignées de Dakar, notamment à Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Louga, Kaffrine et Kaolack. L'initiative fait suite à des concertations entre les autorités et les acteurs du secteur, incluant les organisations syndicales et divers départements ministériels.

Ce dispositif permettra d'effectuer sur place les contrôles techniques des véhicules concernés par l'opération de rappel des minicars de 12 à 19 places, en cours jusqu'en mai 2026. Les transporteurs n'auront ainsi plus l'obligation de se rendre à Dakar, une mesure saluée pour son impact potentiel sur la réduction des coûts et des délais.

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Le ministère souligne que cette décision vise à concilier les exigences de sécurité routière avec les réalités opérationnelles des professionnels du transport, souvent confrontés à des contraintes logistiques importantes.

Par ailleurs, plusieurs préoccupations soulevées par les acteurs du secteur restent à l'étude. Il s'agit notamment des contrôles routiers, de la levée de l'interdiction de circulation nocturne des véhicules de transport public de voyageurs (entre minuit et 5 heures du matin), ainsi que des questions liées à la concurrence, incluant les taxis, les VTC et les transports informels.

Pour approfondir ces sujets, un comité ad hoc sera prochainement mis en place. Il regroupera les services techniques de l'État, les organisations syndicales ainsi que les représentants des transporteurs. Sa mission consistera à examiner l'ensemble des problématiques, à évaluer certaines mesures réglementaires en vigueur et à proposer des solutions consensuelles et opérationnelles, en cohérence avec les conclusions des États généraux des Transports publics.

Le MITTA réaffirme enfin la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs du secteur, dans le respect du pacte social de stabilité et des impératifs de sécurité routière.