Afrique: CAN 2025 - Dakar dénonce une décision « injuste » de la CAF et annonce des recours internationaux

Le gouvernement sénégalais a exprimé, mardi, sa « vive consternation » après la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc. Une annonce qui suscite une onde de choc dans le pays et relance les débats sur la gouvernance du football continental.

Dans un communiqué officiel, les autorités sénégalaises qualifient cette décision d'« inédite » et d'« une gravité exceptionnelle », estimant qu'elle va à l'encontre des principes fondamentaux de l'éthique sportive, notamment l'équité, la loyauté et le respect du résultat acquis sur le terrain. Le gouvernement évoque une « lecture manifestement erronée du règlement », dénonçant une décision « grossièrement illégale » et « profondément injuste ».

Selon Dakar, la remise en cause d'un match disputé et remporté dans les règles constitue une atteinte sérieuse à la crédibilité de la Confédération africaine de football, ainsi qu'à la confiance des peuples africains envers leurs institutions sportives. « Le Sénégal ne saurait tolérer qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement, le mérite et l'excellence sportive », insiste le texte.

Face à cette situation, le gouvernement sénégalais rejette « sans ambiguïté » la décision et appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante, évoquant des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF.

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Les autorités annoncent également leur intention de recourir à toutes les voies de droit disponibles, y compris devant les juridictions internationales compétentes, afin d'obtenir l'annulation de la décision et le rétablissement du résultat sportif.

Par ailleurs, le gouvernement a tenu à exprimer sa solidarité envers les ressortissants sénégalais actuellement détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il assure suivre de près leur situation en vue d'une issue favorable dans les meilleurs délais.

Concluant son communiqué, l'exécutif sénégalais affirme rester « résolu, vigilant et inflexible » dans la défense des droits de son équipe nationale, tout en appelant à la restauration de « l'honneur du sport africain ».