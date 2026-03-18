Sénégal: Perturbations dans la collecte des déchets - La SONAGED rassure et appelle à la coopération des usagers

La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) a annoncé, dans un communiqué rendu public, des perturbations temporaires dans le service de collecte et de mise en décharge des déchets solides dans certaines zones de sa couverture nationale.

Selon société nationale, cette situation est due à un mouvement de grève impliquant une partie des concessionnaires prestataires. Ces perturbations affectent notamment la régularité du ramassage des ordures, suscitant des inquiétudes chez les populations concernées.

Face à cette crise, la Direction générale de la SONAGED indique avoir rapidement activé des mesures de continuité du service. Celles-ci incluent notamment le déploiement d'équipes chargées d'assurer un service minimum afin de limiter l'impact sur les usagers.

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Dans ce contexte, la société appelle les citoyens à adopter des comportements responsables pour réduire les nuisances liées à l'accumulation des déchets. Elle recommande en particulier de privilégier l'utilisation des points de regroupement normalisés ainsi que des « Points Propres » mis à disposition. Les usagers sont également invités à conditionner correctement leurs déchets, en utilisant des sacs fermés et des emballages étanches, en attendant le passage des camions mobilisés dans le cadre du service minimum.

Malgré les difficultés, la Direction générale se veut rassurante. Elle affirme que toutes les dispositions nécessaires sont en cours pour résoudre la situation et rétablir un fonctionnement normal du service dans les meilleurs délais.

La SONAGED remercie par ailleurs la population pour sa compréhension et sa coopération durant cette période de perturbation.