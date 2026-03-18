Sénégal: Utilisation des langues nationales à l'école et dans l'administration - Une grande priorité pour les autorités, selon le secrétaire général du ministère

Le document provisoire de la politique linguistique nationale a été partagée avec les acteurs de l'écosystème de l'éducation, ce mardi. A cette occasion, Papa Malick Ndao, le secrétaire général du ministère qui présidait la rencontre a rappelé l'importance que revêtent les langues nationales dans le processus de développement économique et sociale mais aussi dans la cohésion nationale.

Selon Papa Malick Ndao, « la diversité linguistique de notre pays n'est pas un obstacle à l'unité nationale. Elle est au contraire une richesse exceptionnelle. Elle constitue un facteur de cohésion sociale et un levier stratégique pour un développement plus inclusif et plus durable ». C'est pourquoi, il a souligné que leur introduction dans le système éducatif et dans l'administration demeure une priorité absolue pour les autorités qui nourrissent l'ambition de les voir occuper une place encore plus importante dans les services.

« Notre ambition, je dirais l'ambition du gouvernement est très claire, c'est permettre aux langues nationales d'occuper toute leur place dans l'éducation, dans l'administration, dans la recherche, dans les médias et dans l'ensemble des secteurs de la vie publique », a révélé M.Ndao dans son discours d'ouverture de l'atelier de partage du document de politique linguistique nationale, tenu à Diamniadio, en présence de représentants des ministères concernés, des directeurs et chefs de service, des représentants de partenaires techniques et financières, des chercheurs, experts et acteurs du système éducatif.

« Dans un monde marqué par la mondialisation, par la circulation accélérée des savoirs et par la transformation rapide des sociétés, les langues occupent une place centrale. Elles sont à la fois des instruments de communication, certes, mais aussi des vecteurs de savoir, des supports de culture et des leviers de développement » a soutenu Papa Malick Ndao.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malheureusement, ces outils, qui sont de véritables marqueurs culturels sont peu utilisés dans les échanges alors que la majorité de la population s'exprime quotidiennement avec. « Plus de 97% de la population communique quotidiennement dans une langue nationale. Pourtant, ces langues qui portent l'intelligence collective de notre peuple et qui structurent notre vie sociale demeurent encore insuffisamment présentes dans certaines sphères de la vie publique ».

Pour lui, cette situation peut être radicalement changée, avec une forte volonté politique. C'est le sens des réflexions menées depuis plusieurs années par les pouvoirs publics pour aboutir à une politique linguistique nationale cohérente, inclusive et adaptée aux réalités sociolinguistiques du pays.« Cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de l'histoire. Et comme toute construction historique, elle peut être transformée par une volonté politique forte et assumée. C'est précisément l'engagement que réaffirme aujourd'hui l'État du Sénégal en voulant mettre en place ce document de politique linguistique nationale » a-t-il expliqué.

Le document de politique nationale fera l'objet d'autres partages pour recueillir les avis et amendements des parties prenantes avant que la phase de la validation institutionnelle ne soit entamée.