Togo: Les ministères bientôt regroupés sur un site unique

18 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Un cité ministérielle sera édifiée dans les prochains mois à Bè Klémé (la commune Golfe 3). 90.000 m2 de bureaux répartis sur 18 bâtiments.

Ce projet devrait permettre à la plupart des ministères installés en centre ville de déménager sur place. La phase des expropriations à débuté. Les propriétaires de terrains seront indemnisés. Cette cité est financée par la Banque ouest africaine de développement (BOAD). Une opération qui n'a rien du prestige mais dont la finalité de d'améliorer l'efficacité de l'administration publique.

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