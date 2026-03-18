Togo: 3 000 milliards investis en cinq ans dans les infrastructures routières et publiques

Le gouvernement confirme sa détermination à faire des infrastructures un levier central de développement.

Pour 2026, 149 milliards de Fcfa sont alloués au secteur des travaux publics, soit une hausse de 62% par rapport aux 92 milliards investis l'année précédente. Cette enveloppe se décompose en trois volets : 107 milliards dédiés à la construction et la réhabilitation du réseau routier et des infrastructures administratives, 23 milliards pour le développement et l'extension des pistes rurales, et 17 milliards consacrés à l'entretien des routes.

Ces investissements s'inscrivent dans une dynamique de long terme : sur les cinq dernières années, plus de 3 000 milliards ont été engagés dans la modernisation du réseau routier, la construction de ponts et la réhabilitation de bâtiments publics, des ouvrages qui facilitent la mobilité, désenclavent les territoires et améliorent l'accès des populations aux services sociaux de base.