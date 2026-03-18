Cameroun: Cavayé Yéguié - Les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'assemblée

"Les bourdes de Cavayé Yéguié dans ses discours étaient de trop." Cette phrase d'Hubert Mvolo dans l'émission Le Grand Soir sur Info TV éclaire d'un jour nouveau le remplacement du président de l'Assemblée nationale. La troisième personnalité de l'État quitte son poste après des décennies de mandat.

Le départ d'un pilier des institutions

Cavayé Yéguié occupait la fonction de président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 1992. Il était ainsi la troisième personnalité de la République dans l'ordre protocolaire. Son mandat s'étendait sur plus de trois décennies, un record de longévité institutionnelle.

La troisième personnalité de la République se définit comme la personne occupant le troisième rang dans la hiérarchie protocolaire de l'État, après le président et le vice-président ou le Premier ministre selon les pays. Au Cameroun, cette fonction revient au président de l'Assemblée nationale.

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Son départ récent a suscité de nombreuses interrogations. Les explications officielles évoquent un renouvellement générationnel et une promotion des femmes. Mais l'analyse d'Hubert Mvolo propose une lecture différente des événements.

Des bourdes répétées qui ont terni l'image

Selon Hubert Mvolo, chroniqueur sur Info TV, les discours de Cavayé Yéguié posaient problème. À chaque occasion, la troisième personnalité de la République se faisait couper la parole au cours des cérémonies. Ces incidents répétés contribuaient à ternir l'image de la République.

Un discours se définit comme une prise de parole publique prononcée lors d'une cérémonie officielle. Pour une personnalité de ce rang, chaque intervention est scrutée et porte la voix de l'institution qu'elle représente. Les incidents à répétition deviennent donc un problème institutionnel.

Les bourdes évoquées par le chroniqueur ne sont pas précisées. Mais leur accumulation aurait fini par peser dans la décision de remplacer Cavayé Yéguié. L'image de la République passe par celle de ses représentants les plus éminents.

Les mécanismes d'une communication présidentielle

La communication institutionnelle obéit à des règles strictes. Chaque prise de parole d'un haut responsable est préparée, calibrée, répétée. Quand une personnalité de ce rang multiplie les incidents, elle expose l'institution à des critiques et à des moqueries.

Le fait d'être coupé la parole en pleine cérémonie constitue un incident grave. Il révèle soit un problème de maîtrise des protocoles, soit une perte d'autorité. Dans les deux cas, l'image de la fonction s'en trouve affaiblie.

Hubert Mvolo affirme que "ce changement n'a rien à voir avec la promotion de la jeunesse ou des femmes". Cette phrase écarte les explications officielles du remplacement. Elle suggère que les véritables raisons sont ailleurs, du côté des discours et de leur réception.

Les conséquences pour l'institution parlementaire

À court terme, le départ de Cavayé Yéguié marque une rupture dans le paysage institutionnel camerounais. Son successeur devra incarner la fonction avec plus de rigueur. Les attentes en matière de communication seront élevées. Plus aucune bourde ne sera tolérée.

Une page qui se tourne

Cavayé Yéguié quitte la présidence de l'Assemblée nationale après trente-trois ans de mandat. L'explication officielle parle de renouvellement. L'analyse d'Hubert Mvolo évoque des bourdes répétées et une image ternie.

Les discours de la troisième personnalité de la République étaient régulièrement interrompus. Ces incidents, accumulés, auraient fini par justifier un changement. La communication institutionnelle est devenue un enjeu majeur de la vie politique.

Une question demeure : le nouveau président de l'Assemblée nationale saura-t-il incarner la fonction avec plus de rigueur et éviter les écueils qui ont coûté son poste à son prédécesseur ?