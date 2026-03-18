Ethiopie: Le pays et la Russie consolident leur partenariat agricole et dynamisent les échanges de café

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Russie redoublent d'efforts pour approfondir leur coopération dans le secteur agricole, en mettant un accent particulier sur le développement du commerce du café et l'amélioration de l'accès aux intrants agricoles essentiels.

Le ministre éthiopien de l'Agriculture, Addisu Arega, a tenu des discussions avec une délégation russe dirigée par Maxim Markovich, vice-ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie.

À l'issue de cette rencontre, le ministre a salué des échanges « constructifs et orientés vers l'avenir », mettant en avant la volonté commune de renforcer les liens stratégiques entre les deux pays dans le domaine agricole.

Selon lui, les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment l'approvisionnement en intrants agricoles, le commerce du café, des oléagineux et des produits horticoles, ainsi que la mécanisation agricole, les produits agrochimiques et le transfert de savoir-faire et de technologies.

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L'Éthiopie et la Russie, liées par des relations bilatérales de longue date, entendent désormais franchir un nouveau cap en intensifiant leur collaboration dans le secteur agricole.

« Sur la base de cette compréhension mutuelle, nous sommes en mesure de renforcer davantage notre coopération agricole et d'en maximiser les retombées », a déclaré Addisu.