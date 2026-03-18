Ethiopie: Des visiteurs africains louent l'évolution rapide d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — Des visiteurs originaires de Zambie et d'Eswatini ont exprimé leur admiration face à la transformation impressionnante d'Addis-Abeba, mettant en avant les avancées notables réalisées dans le développement des infrastructures au cours des dernières années.

Dans un entretien accordé à l'ENA, ils ont souligné l'ampleur et la rapidité des changements qui redessinent le visage de la capitale éthiopienne.

Brian Siakabeya, responsable zambien de la gestion des déchets solides au sein du ministère des Collectivités locales et du Développement rural, a indiqué que sa première visite à Addis-Abeba remontait à 2017, lors d'un atelier.

De retour récemment, il s'est dit particulièrement impressionné par les transformations observées.

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« J'ai découvert une ville totalement métamorphosée à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que lors de son précédent séjour, de nombreux projets d'infrastructure étaient encore en chantier.

Aujourd'hui, une grande partie de ces initiatives a été achevée, donnant naissance à des infrastructures modernes et à de nouveaux immeubles de grande hauteur qui ont profondément modifié le paysage urbain.

Selon lui, le contraste entre l'Addis-Abeba d'hier et celle d'aujourd'hui est frappant.

Il a également souligné que les progrès réalisés par l'Éthiopie constituent une source d'inspiration pour d'autres pays africains engagés dans la modernisation de leurs villes.

« Plusieurs pays africains, y compris le mien, peuvent s'inspirer de l'expérience éthiopienne », a-t-il affirmé, attribuant cette réussite à une planification stratégique et à des politiques publiques cohérentes en matière de développement urbain.

Il a insisté sur l'importance de cadres structurés pour assurer un développement durable, précisant que la transformation d'Addis-Abeba résulte d'une vision gouvernementale globale plutôt que d'initiatives isolées.

Un économiste de l'environnement eswatinien a partagé une analyse similaire, relevant des améliorations significatives depuis sa dernière visite en 2019.

« La différence est aujourd'hui très nette », a-t-il indiqué.

Il a notamment mis en avant les progrès en matière de gestion des déchets, d'aménagement des espaces verts et d'embellissement urbain, qu'il considère comme des avancées majeures.

« Au-delà des infrastructures, les efforts en matière d'espaces verts, d'embellissement et de gestion environnementale sont remarquables et peuvent servir de modèle », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'Éthiopie poursuit la mise en oeuvre de vastes projets d'infrastructures dans environ 75 villes à travers le pays, dans le cadre de sa stratégie globale de modernisation urbaine.