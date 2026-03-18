Ethiopie: Les formations politiques ont renouvelé leur engagement à assurer la tenue d'élections générales libres, transparentes et démocratiques

Addis-Abeba — Les partis ont souligné que le scrutin constitue un pilier fondamental pour l'établissement d'un gouvernement légitime, appelant l'ensemble des acteurs concernés à préserver l'intégrité, la transparence et l'inclusivité du processus électoral.

Selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), l'inscription des électeurs se poursuit depuis le 7 mars 2026, aussi bien dans les centres de vote à travers le pays que via des plateformes numériques.

À l'approche des élections prévues en mai, les partis politiques intensifient leurs préparatifs afin de garantir un processus crédible, apaisé et digne de confiance.

Des responsables de différentes formations ont confié à l'ENA qu'ils veillent scrupuleusement au respect du code de conduite électoral, dans le but de promouvoir l'équité et de maintenir la stabilité tout au long de la période électorale.

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Zerihun Gebreegziabher, président du Parti de l'unité nationale éthiopienne, a mis en avant l'importance déterminante de ces élections, les qualifiant d'élément clé pour la consolidation nationale et le développement durable.

« Les élections représentent une étape essentielle vers la construction d'un système démocratique robuste et la promotion d'un développement national pérenne », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que son parti menait des préparatifs approfondis afin de contribuer à l'organisation d'un scrutin réussi et crédible, qu'il considère comme une avancée majeure dans le renforcement de la gouvernance démocratique.

De son côté, Netsanet Tassew, président du Parti démocratique populaire du Wollo, a insisté sur l'apport des technologies dans l'amélioration du processus électoral.

« Le recours aux outils numériques, notamment pour l'enregistrement des candidats, a permis de renforcer l'efficacité et la transparence », a-t-il précisé.

Il a en outre affirmé que des efforts soutenus sont en cours pour faire de ce scrutin un moment charnière.

« Nous nous mobilisons pour garantir une élection équitable, démocratique et exemplaire », a-t-il conclu.

Par ailleurs, Zerihun a évoqué l'élargissement de l'espace politique, soulignant que le contexte actuel favorise une participation ouverte et une concurrence saine entre les partis.

Il a enfin appelé les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales dans les délais impartis afin d'assurer une participation massive au processus électoral.