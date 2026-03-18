Cote d'Ivoire: Deuil - Pourquoi Guillaume Houphouët-Boigny reposera à Abengourou et non à Yamoussoukro

La disparition de Guillaume Houphouët-Boigny, survenue le 12 mars 2026 à l'âge de 88 ans, continue de susciter une vive émotion à travers la Côte d'Ivoire. Mais une question revient avec insistance : pourquoi le fils du Président Félix Houphouët-Boigny ne sera-t-il pas inhumé dans le caveau familial de Yamoussoukro, berceau du père de la Nation, mais plutôt à Abengourou ? La réponse réside dans l'histoire familiale et les attaches maternelles du défunt.

Un enracinement profond dans l'Indénié

Si Guillaume Houphouët-Boigny est le fils du premier Président ivoirien, il est également issu, par sa mère, d'une lignée profondément ancrée dans l'Est du pays. Sa mère, Kady Racine Sow, descend d'Akouassi Kanga, reine-mère, figure maternelle majeure de la région. Plus encore, elle est cousine de Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, Roi de l'Indénié, établissant ainsi un lien direct entre Guillaume Houphouët-Boigny et la royauté traditionnelle d'Abengourou. Il était présenti pour être le probable successeur de l'actuel roi.

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Dans les sociétés ivoiriennes, notamment au sein des cultures akan, l'ancrage maternel occupe une place centrale dans la définition de l'identité, de la filiation et des rites funéraires. L'appartenance à la lignée maternelle dépasse le symbole : elle structure les choix liés à la succession, à la transmission et au retour aux ancêtres.

Le choix des racines maternelles

Ainsi, malgré son appartenance à la prestigieuse famille Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est vers ses racines maternelles dans l'Indénié que s'oriente naturellement le choix du lieu d'inhumation. Abengourou apparaît dès lors non comme un choix circonstanciel, mais comme un retour aux sources.

Il s'agit d'un acte profondément culturel, en conformité avec les traditions akan, où la terre des ancêtres maternels est considérée comme le lieu ultime de repos. Ce choix traduit le respect des valeurs et des pratiques ancestrales, toujours vivaces dans la société ivoirienne.

Une double identité assumée

Cette décision illustre également la double identité de Guillaume Houphouët-Boigny : héritier d'une histoire nationale en tant que fils du père de la Nation, mais aussi dépositaire d'un héritage traditionnel solidement enraciné dans l'Indénié.

En optant pour Abengourou, la famille accède à un voeu du defunt qui s'est fait batir son caveau à Abengourou. La famille rend ainsi hommage à cette dimension essentielle de son identité, tout en respectant les équilibres culturels et les usages coutumiers.

Dans le cadre des obsèques, une messe de requiem est prévue le mercredi 25 mars 2026 à 10 heures, à l'église Saint-Jean de Cocody. Le transfert de la dépouille à Abengourou, ainsi que les cérémonies funéraires, se dérouleront dans l'intimité familiale, dans le respect des traditions et des volontés exprimées par les proches.