Afrique: Autonomisation économique des femmes au continent - Cinq points clés du dialogue « Justice pour elle »

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes 2026, le Groupe de la Banque africaine de développement a organisé un dialogue de haut niveau intitulé «Justice pour elle -- Droits. Justice. Action. Pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique».

La session, qui s'est tenue au siège de la Banque, a exploré la manière dont l'accès à la justice, la protection juridique et les garanties institutionnelles déterminent la capacité des femmes à participer pleinement à la vie économique à travers l'Afrique.

Elle a réuni des décideurs politiques, des professionnels du monde judiciaire, des praticiens du développement, des autorités traditionnelles, des entrepreneurs et des étudiants pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes et donner le coup d'envoi de la série «Gender in Focus», qui s'étale sur un mois et qui examine l'impact des projets de la Banque sur les femmes, les jeunes filles et les communautés africaines.

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L'événement a également été retransmis en direct sur les plateformes numériques du Groupe de la Banque, soutenant les efforts plus larges de l'institution pour faire progresser la croissance inclusive, notamment par le biais de ses priorités stratégiques en matière de jeunesse, d'égalité des genres, de gouvernance et de développement du capital humain.

L'oratrice principale, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, a déclaré que la promotion des droits de la femme était la priorité sociale de l'Afrique et représente un enjeu économique fondamental.

«Le développement de l'Afrique ne peut s'accélérer durablement si la moitié de son potentiel reste sous-utilisée. Et ce potentiel, ce sont les femmes africaines», a souligné Mme Touré.

Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente principale du Groupe de la Banque et Jemimah Njuki, directrice du Département genre, femmes et société civile de l'institution, se sont également adressées aux participants.

Les intervenants ont expliqué en détail comment les systèmes juridiques, les garanties institutionnelles et les structures de leadership communautaire façonnent la capacité des femmes à participer pleinement à la vie économique.

Voici les principaux points à retenir : 1 L'autonomisation économique des femmes commence par l'accès aux droits et à la justice.

Les intervenants ont déclaré que l'autonomisation économique des femmes est étroitement liée à l'accès aux droits, à la protection juridique et au fonctionnement des systèmes judiciaires. Dans toute l'Afrique, les femmes continuent de se heurter à des obstacles structurels pour l'accès à la propriété foncière, aux services financiers et à la protection juridique.

«La promotion des droits des femmes n'est pas une question sectorielle, elle est fondamentale pour le développement national, la compétitivité économique et la stabilité à long terme de l'Afrique», a déclaré Mme Akin-Olugbade. «Lorsque les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière, au financement ou à la protection juridique, c'est l'ensemble de l'économie qui en subit les conséquences, à travers une perte de productivité et un ralentissement de la croissance», a-t-elle ajouté.