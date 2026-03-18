Cote d'Ivoire: Fonction publique - Des formations intensives pour renforcer discipline, civisme et sécurité des agents de l'État

Le Ministère d'État, Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration franchit une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des agents publics. À travers un communiqué signé du Directeur général de la Fonction publique, datant du 17 mars 2026, il annonce le lancement imminent de sessions de formation axées sur la discipline, le civisme et la sécurité.

Ces formations s'inscrivent dans le cadre du déploiement des programmes de Formation en Administration de Base (FAB) et d'Accompagnement de Carrières (FAC). Deux modules majeurs seront au coeur de ces sessions : « Respect des Institutions de l'État et Discipline » ainsi que « Secourisme et Prévention Incendie ».

Organisées en collaboration avec la Gendarmerie nationale et l'Office National de la Protection Civile (ONPC), ces formations visent à inculquer aux auditeurs les fondamentaux en matière de sécurité, de gestion des situations d'urgence, mais aussi des valeurs essentielles telles que le civisme, la rigueur et la discipline dans l'exercice de leurs fonctions.

Les sessions se tiendront du lundi 23 mars au jeudi 30 avril 2026 sur deux sites : le Centre de Perfectionnement des Fonctionnaires et Agents de l'État - Amadou Gon Coulibaly (CPFAE-AGC), situé à Adjamé, et l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) à Marcory.

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Pour garantir le bon déroulement des activités, des dispositions pratiques ont été arrêtées. Les participants devront notamment se présenter en tenue de sport réglementaire, se munir du matériel nécessaire pour la prise de notes et prévoir un repas froid pour la pause déjeuner. L'accueil du premier jour est fixé au plus tard à 7 heures au portail principal du CPFAE. Par ailleurs, l'accès aux sites est strictement interdit aux véhicules des auditeurs.

Le ministère invite les participants à consulter la composition des groupes ainsi que le chronogramme détaillé sur son site officiel. Cette initiative traduit la volonté des autorités de bâtir une administration plus performante, disciplinée et mieux préparée aux situations d'urgence.