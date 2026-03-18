Cote d'Ivoire: Facobly/Couverture maladie universelle - La mairie annonce des prises en charge

Nous prévoyons de prendre en charge 400 à 500 personnes : Tous les chefs de village de la commune, toutes les présidentes des associations de femmes, tous les présidents des jeunes et certaines personnes vulnérables ». C'est l'assurance donnée par le maire de la commune de Facobly, Moïse Gnamké, aux populations.

Selon une note d'information, il s'est exprimé dans la matinée du samedi 14 mars 2026 au lancement de « Les évènements de la Cnam (Ndlr : Caisse nationale d'assurance maladie) ». Il s'agit d'une rencontre marquée par une opération d'enrôlement à la Couverture maladie universelle (Cmu).

Le premier magistrat de la commune estime que la Cmu est une réalité et il souhaite que le taux de couverture soit de 100% à Facobly. Il souligne qu'il a initié des opérations de prise en charge des cas sociaux, à travers l'achat de médicaments pour les personnes vulnérables.

Dorénavant, le maire entend allouer une partie de cette somme au paiement de la cotisation mensuelle de la carte de Cmu au profit de cette frange de la population susmentionnée. Sur le terrain, ce jour-là, des agents de la Cnam, d'un côté, via un camion mobile, ont effectué les opérations d'enrôlement et délivré des cartes Cmu.

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De l'autre côté, des experts de la Cnam, à savoir Kouakou Franck et Coulibaly Oumar, ont pu échanger avec les populations pour leur présenter les avantages qu'offre la carte de la Couverture maladie universelle (Cmu) tels que la possibilité de se faire soigner à moindre coût, de payer à moindre coût les frais de consultation et d'hospitalisation. Sans omettre de préciser que ces populations devront en retour s'acquitter chaque mois de la somme de 1000 FCfa.

A l'exception des personnes vulnérables pour lesquelles l'État prend en charge les frais à travers le régime d'assistance sociale. Par ailleurs, les populations ont eu droit à une séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Une étape qui a connu une mobilisation populaire.