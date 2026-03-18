Cote d'Ivoire: Communiqué de presse - Lapaire rejoint l'Abidjan Basketball Club en tant que Partenaire

Le premier réseau d'optique accessible en Afrique de l'Ouest s'associe au club phare du basketball ivoirien pour promouvoir la santé visuelle, le sport et l'excellence africaine.

Un partenariat ancré dans les valeurs du sport et de la communauté

L'Abidjan Basketball Club (ABC) et Lapaire ont le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord de partenariat. À travers cette alliance, les deux entités unissent leurs ambitions pour porter haut les couleurs du sport ivoirien, tout en s'engageant au service des communautés locales.

Fondé sur des valeurs communes (accessibilité, performance et impact social) ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement du basketball professionnel en Côte d'Ivoire. L'ABC, club de référence dans le paysage sportif ivoirien, accueille Lapaire comme partenaire de confiance pour la saison 2025-2026.

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« Le partenariat avec Lapaire est une parfaite illustration de ce que nous construisons à l'ABC depuis près de trois décennies : un club ancré dans son territoire, entouré de partenaires qui partagent notre vision d'un sport accessible et ambitieux. Nous sommes fiers d'accueillir une marque aussi engagée. » Boubakari Touré, Président, Abidjan Basketball Club.

Visibilité, activation et impact terrain

Dans le cadre de ce partenariat, Lapaire bénéficiera d'une visibilité sur les réseaux sociaux d'ABC et des activations ciblées seront déployées tout au long de la saison pour renforcer le lien entre la marque, les joueurs et les fans.

Au-delà de la visibilité commerciale, le partenariat prévoit des initiatives à fort impact social : sensibilisation à la santé visuelle auprès des jeunes sportifs formés à l'ABC, consultations ophtalmologiques et soutien aux programmes de formation des talents locaux.

« A Lapaire, nous soutenons les initiatives sportives, culturelles et éducatives qui promeuvent les talents locaux. Travailler aux côtés d'ABC Fighters est pour nous un réel plaisir et l'occasion de montrer l'importance de la santé visuelle dans le sport. » Lewis N'dri, Country Manager Côte d'Ivoire.

Un signal fort pour le basketball africain

Ce partenariat s'inscrit dans un contexte particulièrement porteur pour le basketball africain. La Basketball Africa League (BAL), l'expansion des ligues professionnelles sur le continent et l'intérêt croissant des investisseurs pour le sport africain confèrent à cette annonce une portée symbolique et stratégique forte. L'ABC entend s'imposer comme un club de référence à l'échelle régionale.

Lapaire, de son côté, poursuit son déploiement stratégique sur le continent et renforce sa présence dans l'écosystème du sport et de la culture. La marque rejoint ainsi une liste grandissante d'entreprises qui ont compris le potentiel commercial et émotionnel du sport professionnel en Afrique de l'Ouest.

À propos de l'Abidjan Basketball Club

L'Abidjan Basketball Club (ABC) est l'un des clubs de basketball les plus emblématiques et les plus titrés de Côte d'Ivoire. Le club s'est engagé dans une stratégie ambitieuse de professionnalisation et de rayonnement régional, alliant formation de jeunes talents et compétition de haut niveau.

À propos de Lapaire

Lapaire est le premier réseau d'optique et de lunetterie en Afrique. Avec plus de 100 boutiques implantées dans 9 pays d'Afrique, Lapaire a pour mission de changer la vie des gens en rendant les soins optiques accessibles à tous. La marque est devenue une référence incontournable dans le secteur de la santé et du bien-être en Afrique.