Cote d'Ivoire: Commerce illégal de l'ivoire - Un contrebandier mis aux arrêts à Yopougon

Un présumé trafiquant d'animaux a été interpellé le mardi 3 mars 2026, dans la commune de Yopougon, à Abidjan. Selon des sources sécuritaires, le suspect aurait transporté deux défenses d'éléphant depuis la ville de Grand-Bassam jusqu'à Abidjan, dans l'intention de les vendre.

Pour éviter d'attirer l'attention, il avait pris soin de dissimuler les pointes d'ivoire dans un sac de voyage avant de se rendre au lieu choisi pour effectuer la transaction.

Pris en flagrant délit de détention, de circulation et de commercialisation illégales de produits fauniques, le présumé trafiquant a été placé en garde à vue, avant d'être déféré, le vendredi 6 mars, devant le Pôle pénal et financier d'Abidjan. L'affaire a été mise en instruction et le suspect placé sous mandat de dépôt au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa), ex-Maca.

Faut-il le souligner, l'interpellation a été rendue possible grâce à une opération conjointe menée par l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (Uct), la Direction de la police forestière et de l'eau du ministère des Eaux et Forêts (Dpfe-Minef) et l'Ong Eagle-Côte d'Ivoire, qui a apporté un appui technique aux enquêteurs.

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Au regard des dispositions de la loi n° 2024-364 du 11 juin 2024 portant gestion de la faune, le mis en cause risque une peine d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans ainsi qu'une amende comprise entre 10 et 100 millions de Fcfa, s'il est reconnu coupable. Malgré l'interdiction du commerce international de l'ivoire depuis 1989, les populations d'éléphants continuent d'être décimés.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn) estime que la population d'éléphants en Afrique de l'Ouest se situe entre 2 500 et 11 000 individus. En Côte d'Ivoire, elle se situerait entre 200 et 600 éléphants, dont environ une centaine dans le Parc national de la Comoé. Une population encore fragile, qui nécessite des efforts soutenus de protection.