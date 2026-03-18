Cote d'Ivoire: AEEMCI - Une rupture collective placée sous le sceau du partage et de la solidarité

La mosquée An-Nour, située à Cocody-Riviera 2, à Abidjan, a accueilli, le jeudi 12 mars 2026, une initiative empreinte de solidarité au bénéfice des membres de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire (Aeemci).

À l'heure de la rupture du jeûne, étudiants et responsables associatifs se sont rassemblés pour partager un moment de convivialité autour d'un repas spécialement offert pour l'occasion.

Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, les nombreux participants ont exprimé leur profonde gratitude pour cette action généreuse, pleinement en accord avec les valeurs de partage et de bienfaisance propres au mois sacré du Ramadan.

Sourires, échanges et témoignages de reconnaissance ont rythmé la soirée, contribuant à renforcer le sentiment d'unité au sein de la communauté.

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Cette initiative a été rendue possible grâce au concours de plusieurs partenaires issus du secteur de la restauration, au premier rang desquels la chaîne Wallace, qui a assuré la préparation des mets distribués.

Le représentant de l'Aeemci, M. Dagnoko Yacouba, s'est réjoui de la portée symbolique et sociale d'une telle action, soulignant son rôle essentiel dans le resserrement des liens entre les membres de l'association et leurs partenaires.

Par ailleurs, Yango, à travers son service de livraison de repas, a tenu à étendre son engagement au-delà de ses activités habituelles en soutenant des initiatives à caractère social. Son responsable pays en Côte d'Ivoire, Serge-Eric Gnamkey, a réaffirmé la volonté de l'entreprise de demeurer proche des communautés et de contribuer activement à des actions solidaires.

Dans la même dynamique, une campagne impliquant des créateurs de contenu locaux a été lancée durant le mois de Ramadan. Celle-ci vise à offrir des repas aux coursiers partenaires, qui continuent d'assurer les livraisons malgré les exigences du jeûne.

À l'approche de l'iftar, ces derniers reçoivent directement des repas, illustrant à nouveau un engagement solidaire qui se manifeste à tous les niveaux de la chaîne.