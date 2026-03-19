Afrique: Visa pour les États-Unis - La Tunisie ajoutée à la liste des pays soumis à une caution de 15 000 $

Les citoyens tunisiens qui souhaitent obtenir un visa américain de visiteur (catégories B1 ou B2) devront désormais déposer une caution remboursable de 15 000 $, à compter du 2 avril 2026, a annoncé le département d'État des États-Unis.

Cette mesure s'inscrit dans l'extension d'un programme visant à réduire le nombre de personnes qui dépassent la durée autorisée de leur séjour sur le sol américain.

L'administration américaine étend ainsi à 50 pays la liste de nationalités concernées par cette obligation, contre 38 précédemment, après l'ajout de 12 nouveaux pays, dont la Tunisie, le Cambodge, l'Éthiopie, la Géorgie, le Mozambique, les Seychelles ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Un programme destiné à réduire les dépassements de séjour

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En effet, le programme de caution (visa bond) a été introduit par l'administration actuelle dans le cadre d'une politique plus large de contrôle de l'immigration.

Il cible principalement les visas temporaires de type B1 (affaires) et B2 (tourisme), et impose aux demandeurs d'afficher des garanties allant jusqu'à 15 000 $ avant même que leur demande ne soit examinée. Le montant précis peut varier selon la situation individuelle et la décision du consul.

Selon les autorités américaines, ce dépôt vise à dissuader les voyageurs de rester illégalement après l'expiration de leur visa. La caution est remboursée si le titulaire respecte les conditions de son visa et rentre dans son pays à la fin de son séjour, ou si le visa est refusé au cours du processus consulaire.

Cette mesure s'ajoute à d'autres mesures migratoires mises en place récemment par l'administration, qui suscitent des réactions contrastées. Les défenseurs de politiques plus strictes affirment que le programme contribue à réduire les dépassements de séjour (visa overstays), tandis que des organisations de défense des droits humains dénoncent une approche qui pourrait restreindre l'accès légal aux États-Unis et créer des obstacles financiers pour les voyageurs venant de pays à revenu moyen ou faible.

Quels pays sont concernés ?

Parmi les 12 pays ajoutés à la liste figurent : la Tunisie, le Cambodge, l'Éthiopie, la Géorgie, la Grenade, le Lesotho, Maurice, la Mongolie, le Mozambique, le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Seychelles.

Cette liste s'ajoute à une quarantaine d'autres nations déjà soumises à la caution, majoritairement situées en Afrique et dans certaines régions d'Asie et des Caraïbes.