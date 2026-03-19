Afrique du Nord: Libye - Vers la libération de six Tunisiens

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Les autorités libyennes devraient libérer jeudi six citoyens tunisiens, sur un total de treize personnes arrêtées pour trafic, a annoncé Ali Zeghdoud, membre de l'Assemblée des représentants du peuple pour la ville de Ben Guerdane.

Ces Tunisiens avaient été présentés aux services du parquet de Sabratha, où leur situation a été examinée avant la procédure de libération. Selon Ali Zeghdoud, cette décision permettra de régulariser leur statut et de les remettre en liberté sous contrôle administratif.

Le député a ajouté que les sept autres détenus devraient être libérés vendredi, selon des informations confirmées par des autorités libyennes et relayées par le correspondant de Jawhara FM dans la région.

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