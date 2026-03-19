Afrique du Nord: Tourisme - La Tunisie reste dans le top 5 et devance le Maroc dans les ventes en France

La Tunisie confirme son positionnement parmi les destinations touristiques majeures pour les voyageurs français, malgré un recul notable des réservations observé au début du mois de mars.

Selon le baromètre Orchestra, relayé par le média spécialisé L'Écho touristique, le pays se classe au quatrième rang des destinations les plus vendues en agences de voyages en France entre le 1er et le 10 mars 2026, avec une baisse de 29,5 % en glissement annuel.

Cette performance intervient dans un contexte global de ralentissement du marché touristique. Sur la même période, l'ensemble des réservations affiche un recul de 17,6 %, traduisant un attentisme marqué des voyageurs face aux incertitudes internationales et à un environnement géopolitique tendu.

Dans ce climat, la Tunisie parvient à maintenir une position solide, devançant plusieurs destinations concurrentes et confirmant son ancrage dans les habitudes de voyage des touristes européens.

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Comparée à ses voisins directs, la Tunisie affiche des résultats contrastés mais globalement compétitifs. Le Maroc, classé sixième, enregistre un recul plus modéré de 15,1 %, tandis que d'autres destinations méditerranéennes subissent des baisses plus prononcées.

La Grèce recule de 25,6 %, le Portugal de 38,4 %, et la Turquie accuse une chute spectaculaire de 67,6 %. Dans ce paysage, la Tunisie se distingue par sa capacité à rester dans le haut du classement, malgré une baisse significative.

La situation est encore plus marquée pour certaines destinations long-courriers. L'Égypte, pourtant en forte croissance le mois précédent, enregistre un recul de 67,3 %, tandis que les États-Unis chutent de 56,2 % et la Tanzanie de 43,2 %.

En Asie, la tendance est également négative, avec des baisses de 51,6 % pour la Thaïlande et de 63,6 % pour l'Indonésie. Ces chiffres traduisent une contraction généralisée du marché, dans laquelle les destinations proches et accessibles, comme la Tunisie, conservent un avantage relatif.

Dans ce contexte, certaines destinations jouent le rôle de valeurs refuges. L'Espagne, première du classement, limite la baisse à 1,5 %, tandis que la France métropolitaine enregistre une progression de 3,7 %.

D'autres marchés tirent leur épingle du jeu, à l'image de la République dominicaine, en hausse de 20,3 %, ou encore de l'Albanie, qui enregistre une croissance spectaculaire de 171,1 %, portée par une offre compétitive et une bonne desserte aérienne.

Mais au-delà des chiffres, plusieurs facteurs expliquent cette tendance baissière. La hausse des prix du transport aérien, liée notamment à l'augmentation du coût du kérosène, pèse sur le budget des voyageurs.

Par ailleurs, les perturbations des hubs aériens au Moyen-Orient compliquent les itinéraires vers certaines destinations, renchérissant les coûts et dissuadant une partie de la clientèle. À cela s'ajoute un climat d'incertitude internationale qui incite de nombreux touristes à différer leurs projets.

Malgré ces contraintes, la Tunisie conserve des atouts structurels importants. Sa proximité géographique avec l'Europe, la diversité de son offre touristique et son positionnement compétitif en termes de prix continuent de séduire les voyageurs français.

Le maintien du pays dans le top 5 des destinations les plus vendues témoigne de sa résilience et de sa capacité à absorber les chocs conjoncturels.

Et dans un marché en repli, la performance relative de la Tunisie apparaît ainsi comme un signal encourageant. Elle confirme que, malgré les fluctuations à court terme, la destination reste solidement ancrée dans le paysage touristique méditerranéen et conserve un potentiel de rebond significatif pour les mois à venir.