Afrique de l'Ouest: Réunion tripartite à Cotonou des chefs d'état-major de France, Côte d'Ivoire et Bénin

Ce jeudi 19 mars 2026, Cotonou accueille un sommet militaire trilatéral de premier plan. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, reçoit ses homologues de Côte d'Ivoire et de France. Au coeur des échanges : la lutte contre le terrorisme dans une sous-région de plus en plus sous pression. La menace est commune. La réponse se veut concertée. Les patrons des trois armées sont réunis dans la capitale économique du Bénin pour affiner ensemble une stratégie commune, en s'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise de forces armées parmi les plus aguerries dans ce domaine. Les militaires échangeront entre eux, mais les discussions ne resteront pas cantonnées aux états-majors : des rencontres avec les responsables politiques sont également prévues.

La dynamique de coopération entre Français, Ivoirien et Béninois n'est pas nouvelle : les trois pays s'étaient déjà retrouvés en juillet 2025 en Côte d'Ivoire pour une réunion similaire. Depuis, le haut commandement militaire a changé en France. Le général Thierry Burkhard a cédé sa place au général Fabien Mandon, et Cotonou est, pour lui, une première visite, même s'il connaît déjà le général Gbaguidi, rencontré à Paris, et avec qui il a parfois échangé par téléphone.

C'est lui qui est arrivé en premier, mercredi 18 mars au soir par vol commercial, à la tête d'une délégation de sept personnes, selon nos informations. Son homologue ivoirien est attendu dans la matinée de ce jeudi. Le programme tient en une journée : audiences et tête-à-tête bilatéraux sont prévus avant la tripartite entre les trois généraux dans l'après-midi, une réunion qui sera élargie à leurs proches collaborateurs.

État des lieux sécuritaire

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Deux officiers présenteront l'état des lieux sécuritaire au Bénin et en Côte d'ivoire qui sera présenté suivi d'une discussion poussée avec un jeu de questions-réponses. On ignore pour l'heure si de nouveaux axes viendront enrichir les domaines de coopération déjà établis : appui au renseignement, lutte anti-IED, formation ou mutualisation des moyens. La journée se clôture par une audience avec le président Patrice Talon.