Afrique: Le Maroc obtient le titre de champion d'Afrique 2025 après l'annulation du résultat final par la CAF

La Confédération africaine de football a attribué le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc après que sa commission d'appel a annulé le résultat final contre le Sénégal et déclaré le match forfait.

La décision fait suite aux événements survenus lors de la finale à Rabat le 19 janvier, lorsque des joueurs sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation après un but refusé et un penalty accordé au Maroc. La CAF a déclaré que ce comportement relevait des articles 82 et 84 de ses règlements de compétition, qui régissent la mauvaise conduite et la perte du match.

En vertu de cette décision, le Sénégal a perdu le match par forfait et le résultat a été enregistré comme une victoire 3-0 pour le Maroc. La commission d'appel a fait droit à une réclamation déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football et a annulé une décision antérieure de la commission disciplinaire de la CAF en raison d'un problème de procédure.

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La Fédération sénégalaise de football a rejeté la décision, la qualifiant d'injuste, et a déclaré qu'elle la contesterait devant le Tribunal arbitral du sport. La fédération a déclaré que le résultat nuit à la crédibilité du football africain et a confirmé qu'elle entamerait une procédure d'appel.

La CAF a également pris des sanctions liées aux incidents survenus pendant le match, notamment des amendes pour le Maroc liées au comportement du ramasseur de balles et à l'utilisation du laser, ainsi qu'une suspension réduite pour le joueur marocain Ismaël Saibari. La décision a confirmé le titre de champion du Maroc et a retiré au Sénégal ses prétentions au titre.

Points clés à retenir

Cette décision met en lumière les problèmes de gouvernance et de discipline dans les compétitions de football en Afrique et soulève des questions sur la cohérence de la réglementation et la résolution des litiges. Les décisions de forfait lors des grandes phases finales sont rares et conduisent souvent à une escalade au-delà des instances continentales. La décision du Sénégal de faire appel au TAS porte le litige au plus haut niveau de l'arbitrage sportif, où les décisions sont contraignantes et peuvent créer des précédents pour les affaires futures.

Le TAS examine généralement si la procédure a été respectée et si les règles ont été appliquées de manière cohérente, plutôt que de réévaluer les événements du match. L'affaire souligne également le rôle de la VAR et des décisions des arbitres dans les matchs à fort enjeu, qui peuvent déclencher des litiges lorsque les équipes remettent en cause l'équité ou l'intégrité de la procédure. Pour la CAF, cette décision met à l'épreuve son cadre de gouvernance alors qu'elle cherche à positionner les compétitions de football africain comme compétitives au niveau mondial et crédibles d'un point de vue commercial.

La clarté disciplinaire, la transparence des procédures et l'application cohérente des règles sont essentielles pour maintenir la confiance entre les équipes, les sponsors et les diffuseurs. L'issue de l'appel du TAS sera suivie de près, car elle pourrait soit renforcer l'autorité de la CAF, soit mettre en évidence des lacunes dans son processus réglementaire.