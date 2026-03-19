Maroc-Sénégal - La CAF n'a fait que respecter la loi

La décision est historique. Et, à bien des égards, dérangeante.

Retirer une coupe après une finale n’est pas un simple acte disciplinaire. C’est une rupture symbolique majeure dans l’histoire du football africain. Ce type de décision ne concerne pas uniquement les deux équipes en présence : il redéfinit le rapport entre le jeu, ses règles et ceux qui les appliquent.

Face à cela, deux lectures s’opposent.

La première, instinctive, voit dans cette décision une forme d’excès : une intrusion du juridique dans le sacré du sportif. Une atteinte à l’émotion collective, à la spontanéité du football.

La seconde — celle que semble défendre implicitement la position marocaine — y voit au contraire une démonstration d’autorité. Une affirmation que les règlements de la CAF ne sont pas décoratifs, mais contraignants. Et surtout applicables, même dans les situations les plus sensibles.

Car c’est là que réside l’enjeu central : une règle qui ne s’applique que lorsqu’elle est confortable cesse d’être une règle. Elle devient une option.

En agissant ainsi, la CAF s’expose, bien sûr, à la controverse. Mais elle affirme aussi un principe rarement assumé jusqu’au bout : celui de la primauté du cadre réglementaire sur la pression émotionnelle.

Le recours marocain, dans ce contexte, agit comme un révélateur. Il force l’institution à se positionner. À choisir entre la continuité symbolique — préserver le résultat coûte que coûte — ou la cohérence juridique.

La CAF a tranché. Et ce choix, inédit, pourrait bien faire date.