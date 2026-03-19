Afrique de l'Ouest: La MFWA lance un Réseau Régional de Journalistes d'Investigation

communiqué de presse

La Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) a lancé le Réseau de journalistes d'investigation (NIPIJ), une initiative régionale visant à renforcer le journalisme d'investigation et à promouvoir une gouvernance responsable en Afrique de l'Ouest.

Le réseau a été officiellement inauguré le mardi 17 mars 2026 à Accra, au Ghana. L'événement a réuni des journalistes, des experts des médias, des acteurs de la société civile et des représentants de gouvernements provenant de l'ensemble de la sous-région. Les participants ont souligné l'importance des collaborations transfrontalières pour accroître la production et l'impact des enquêtes journalistiques et des reportages d'intérêt public dans la région.

Le NIPIJ, créé par la MFWA avec le soutien de DW Akademie, servira de réseau fédérateur pour les journalistes d'investigation à travers l'Afrique de l'Ouest. Il favorisera la coopération transfrontalière, le renforcement des standards professionnels et la production d'un journalisme d'intérêt public à fort impact.

Promouvoir la responsabilité par la collaboration régionale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant lors du lancement, le Dr Kojo Impraim, Directeur du programme Médias pour la démocratie et la bonne gouvernance (MDGG) de la MFWA, a décrit le NIPIJ comme une étape importante vers la promotion de la redevabilité et de la transparence dans la région. Il a noté que le réseau permettrait de rassembler des journalistes aux compétences variées afin de collaborer, partager des informations et renforcer leur capacité d'investigation et de reportage sur des questions d'intérêt public, telles que la corruption et les atteintes aux droits humains.

Dr. Impraim added that the initiative is intended to empower journalists to serve the public more effectively and contribute to building informed and resilient societies

Jeorge Kingson Wilson, Secrétaire exécutif de l'Association des éditeurs de journaux privés et de plateformes d'information en ligne du Ghana (Private Newspaper and Online News Publishers Association of Ghana, PRINPAG), a décrit la création du NIPIJ comme une intervention opportune qui favorisera la collaboration et soutiendra un journalisme d'investigation rigoureux l'échelle transfrontalière.

Dans son message de solidarité, Abdulai Awudu, président de l'Association des radiodiffuseurs indépendants du Ghana (Ghana Independent Broadcasters Association, GIBA), a souligné que le réseau fournit un système de soutien essentiel, en particulier pour les journalistes de l'audiovisuel. Selon lui, il permet de renforcer le rôle des médias comme veille démocratique et leur mission constitutionnelle de défendre l'intérêt public à travers des enquêtes.

Selon Adizatu Moro Maiga, Responsable de programme à la MFWA, le NIPIJ offrira divers mécanismes d'appui à ses membres, notamment le financement de projets d'enquête, des opportunités de renforcement des capacités professionnelles, ainsi qu'un accompagnement pour faire face aux risques juridiques et sécuritaires.

Elle a ajouté que le réseau vise à bâtir une communauté solide de journalistes engagés dans un journalisme d'intérêt public à fort impact, tout en favorisant la sécurité, la collaboration et l'accès aux ressources.

Appui institutionnel de la NMC à l'initiative

Le réseau a été officiellement lancé par Prof. Akua Opokua Britwum, Présidente de la Commission nationale des médias du Ghana (National Media Commission, NMC), qui a également prononcé l'allocution liminaire. Elle a exprimé l'engagement de la Commission à collaborer avec la MFWA pour assurer le succès de cette initiative.

La création du NIPIJ devrait renforcer la coopération régionale entre les journalistes et consolider le rôle des médias dans la promotion de la redevabilité et de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest.