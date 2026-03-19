Sénégal: Gouvernance extractive - Le pays obtient 89/100 et confirme son leadership en transparence

Le Sénégal renforce sa réputation internationale en matière de transparence dans la gestion de ses ressources naturelles. Dans un communiqué publié ce mardi 18 mars 2026, le Comité National ITIE Sénégal annonce que le pays a obtenu un score global de 89 points sur 100 dans l'évaluation de la Norme ITIE 2023, confirmant ainsi sa position de leader mondial en matière de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif.

Des performances solides dans plusieurs domaines

Selon les résultats de cette validation, le Sénégal s'est distingué sur plusieurs exigences du standard international. Le Conseil d'administration de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) relève notamment : 3 exigences avec un niveau exceptionnel, 17 exigences avec de très bonnes performances, 10 exigences avec de bonnes performances, 1 seule exigence jugée limitée.

Le score global repose sur trois grandes composantes : l'engagement des parties prenantes, la transparence et les résultats et impacts.

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Une troisième validation réussie

Il s'agit de la troisième validation du Sénégal, couvrant la période novembre 2021 - août 2025. L'instance internationale souligne que le pays s'est particulièrement illustré par la qualité et la ponctualité de ses déclarations, ainsi que par ses efforts pour améliorer la gouvernance du secteur extractif.

Dans son appréciation, le conseil d'administration souligne que « le Sénégal a bien progressé vers l'alignement de la mise en oeuvre sur la Norme ITIE 2023 », saluant notamment « des déclarations ponctuelles, robustes et détaillées ».

« Une source de fierté nationale »

Le président du comité national de l'ITIE, Thialy Faye, a salué un travail collectif impliquant l'État, la société civile et les entreprises extractives. « Ce score de 89 points est le fruit d'un travail collectif exemplaire », a-t-il déclaré, évoquant « une source de fierté nationale » pour le Sénégal.

Il a également adressé ses remerciements au chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'au gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, estimant que leurs orientations contribuent à faire du pays « un modèle dans la gouvernance transparente des ressources extractives ».

Les chiffres clés de l'évaluation

89 / 100 : score global du Sénégal

3 exigences : niveau exceptionnel

17 exigences : très bonnes performances

10 exigences : bonnes performances

1 exigence : performance limitée

Période évaluée : novembre 2021-août 2025

La validation constitue le principal mécanisme d'assurance qualité de l'ITIE, permettant d'évaluer les pays sur leur respect des normes internationales de transparence et de gouvernance dans les industries extractives.