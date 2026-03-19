Afrique: Cinéma africain - Les bases d'une souveraineté audiovisuelle lancées

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présidé la cérémonie de clôture de la rencontre des directeurs de la cinématographie des Etats membres de l'UEMOA et de la Guinée Conakry le mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou.

La rencontre des directeurs de la cinématographie des Etats membres de l'UEMOA et de la Guinée, ouverte le mardi 17 mars, a pris fin le mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou. En effet, elle s'est clôturée sur une note d'espoir, avec l'adoption d'importantes décisions visant à structurer durablement les industries cinématographiques africaines.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué la qualité des échanges et l'engagement des participants, soulignant une avancée majeure vers une coopération sous régionale renforcée. Il a indiqué qu'au terme des deux jours de concertation, les participants ont adopté la déclaration de Ouagadougou sur la souveraineté audiovisuelle, ainsi que le plan d'actions 2026-2030, désormais érigé en feuille de route commune pour le développement du cinéma et de l'audiovisuel dans la sous-région.

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"Ces instruments stratégiques traduisent une volonté affirmée de faire du cinéma africain un levier de souveraineté culturelle, de croissance économique et d'intégration régionale", a-t-il déclaré. Le ministre Ouédraogo a mis en avant plusieurs priorités, notamment le renforcement de la gouvernance, la promotion des coproductions, la mise en place de mécanismes de financement et l'instauration d'un cadre réglementaire adapté aux plateformes numériques. Il a également insisté sur la nécessité de créer un marché régional intégré pour faciliter la diffusion des oeuvres et renforcer la compétitivité du cinéma africain. Le ministre chargé de la Culture a appelé les directeurs de cinéma à traduire rapidement ces orientations en actions concrètes.

Selon le directeur général de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), Moussa Alex Sawadogo, l'objectif de la rencontre a été largement dépassé, avec une forte mobilisation marquée par l'adhésion rapide de la Guinée. Il a souligné la mise en place d'un cadre permanent de concertation pour structurer le développement du cinéma africain. La rencontre a également permis d'initier un projet de fonds régional de financement et de la création d'un marché commun du cinéma pour soutenir les talents africains. En fin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre pays, de faciliter la circulation des oeuvres et promouvoir la coproduction pour bâtir une industrie cinématographique africaine plus intégrée et compétitive.

Le directeur général de l'office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, Amara Traoré, a traduit, au nom des acteurs de l'audiovisuel et de la cinématographie de la Guinée, leur gratitude au gouvernement et au peuple du Burkina Faso pour l'accueil chaleureux et l'organisation réussie de cette rencontre dans la capitale historique du cinéma africain.

Il a salué l'engagement constant des Etats de l'espace communautaire en faveur du développement du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que les initiatives portées par les institutions régionales, les professionnels du secteur et les partenaires techniques et financiers. M. Traoré a félicité la tenue de la rencontre qui constitue une étape importante dans le renforcement du dialogue institutionnel et de la coopération régionale dans le domaine de la cinématographie et de l'audiovisuel. « Nous déclarons notre détermination commune à renforcer les politiques publiques en faveur du développement des industries cinématographiques et audiovisuel à promouvoir une coopération régionale ambitieuse et structurante », a-t-il affirmé.