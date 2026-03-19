Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, se félicite de la tenue du Sommet tripartite de haut niveau, convoqué le 16 mars 2026 à Conakry par les Chefs d'État de la République de Guinée, de la République du Libéria et de la République de Sierra Leone, consacré au renforcement de la coopération frontalière et à la promotion de la stabilité dans le cadre de l'Union du fleuve Mano (MRU).

Le Président de la Commission félicite vivement les Gouvernements de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour leur décision collective de privilégier la voie du dialogue et de poursuivre un règlement pacifique et diplomatique des tensions frontalières en cours entre leurs pays, conformément aux cadres normatifs de l'Union africaine, notamment l'Acte constitutif de l'Union africaine (2000) et le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA (2009).

Le Président de la Commission salue l'esprit de coopération, de bon voisinage et de respect de la stabilité régionale partagée dont ont fait preuve les trois États membres de l'Union africaine, ayant permis cette avancée significative. Cette étape importante illustre la pertinence durable des solutions africaines aux défis africains et réaffirme les principes du règlement pacifique des différends entre États membres.

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Le Président de la Commission reconnaît en outre le rôle constructif joué par la CEDEAO ainsi que par les partenaires internationaux, dont les efforts ont contribué à ce résultat. Ce règlement pacifique constitue un modèle en matière de prévention et de résolution des conflits à l'échelle du continent et renforce les fondements d'écosystèmes durables de paix, de sécurité et de développement dans la région du fleuve Mano.

Le Président de la Commission salue la décision collective de convoquer, dans un délai d'un mois, un Sommet de l'Union du fleuve Mano en vue de sa revitalisation et du renforcement d'un dialogue régulier sur les questions de paix, de sécurité et de développement ; il réitère le soutien continu de l'Union africaine aux Gouvernements et aux peuples des trois (3) pays d'Afrique de l'Ouest pour consolider ces acquis et promouvoir la paix et la sécurité régionales.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie