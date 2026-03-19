Afrique de l'Ouest: Le Président de la Commission de l'Union africaine salue la décision conjointe de privilégier un règlement pacifique et diplomatique des différends frontaliers entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone

18 Mars 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, se félicite de la tenue du Sommet tripartite de haut niveau, convoqué le 16 mars 2026 à Conakry par les Chefs d'État de la République de Guinée, de la République du Libéria et de la République de Sierra Leone, consacré au renforcement de la coopération frontalière et à la promotion de la stabilité dans le cadre de l'Union du fleuve Mano (MRU).

Le Président de la Commission félicite vivement les Gouvernements de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour leur décision collective de privilégier la voie du dialogue et de poursuivre un règlement pacifique et diplomatique des tensions frontalières en cours entre leurs pays, conformément aux cadres normatifs de l'Union africaine, notamment l'Acte constitutif de l'Union africaine (2000) et le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA (2009).

Le Président de la Commission salue l'esprit de coopération, de bon voisinage et de respect de la stabilité régionale partagée dont ont fait preuve les trois États membres de l'Union africaine, ayant permis cette avancée significative. Cette étape importante illustre la pertinence durable des solutions africaines aux défis africains et réaffirme les principes du règlement pacifique des différends entre États membres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de la Commission reconnaît en outre le rôle constructif joué par la CEDEAO ainsi que par les partenaires internationaux, dont les efforts ont contribué à ce résultat. Ce règlement pacifique constitue un modèle en matière de prévention et de résolution des conflits à l'échelle du continent et renforce les fondements d'écosystèmes durables de paix, de sécurité et de développement dans la région du fleuve Mano.

Le Président de la Commission salue la décision collective de convoquer, dans un délai d'un mois, un Sommet de l'Union du fleuve Mano en vue de sa revitalisation et du renforcement d'un dialogue régulier sur les questions de paix, de sécurité et de développement ; il réitère le soutien continu de l'Union africaine aux Gouvernements et aux peuples des trois (3) pays d'Afrique de l'Ouest pour consolider ces acquis et promouvoir la paix et la sécurité régionales.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie

Lire l'article original sur African Union.

Tagged:
Copyright © 2026 African Union. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.