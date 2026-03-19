Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mercredi pour un séjour en France

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 18 mars 2026 pour un séjour en France, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Abidjan et Paris.

Il faut noter que ce déplacement du Chef de l'État s'inscrit dans un contexte marqué par des enjeux diplomatiques, économiques et stratégiques majeurs. Bien que les contours officiels de cette visite n'aient pas été détaillés, ce type de séjour est généralement l'occasion pour le Président ivoirien de tenir des rencontres de haut niveau avec ses homologues et partenaires, notamment autour des questions de coopération bilatérale, d'investissements et de développement.

Signalons que la France demeure en effet un partenaire historique et privilégié de la Côte d'Ivoire. Les échanges entre les deux pays couvrent plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, l'économie, la sécurité et l'éducation. Il faut noter que les visites du Président Alassane Ouattara à Paris revêtent souvent une dimension stratégique, visant à consolider les acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration.

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Ce séjour pourrait également permettre au Chef de l'État de s'entretenir avec des acteurs économiques et financiers, dans un contexte où la Côte d'Ivoire poursuit sa trajectoire de croissance et d'attractivité sur la scène internationale.

Par ailleurs, ce déplacement intervient à un moment où le pays continue de renforcer sa position diplomatique en Afrique de l'Ouest et sur le plan mondial. Il traduit la volonté des autorités ivoiriennes de maintenir un dialogue constant avec leurs partenaires traditionnels tout en diversifiant leurs alliances.

Le retour du Président de la République à Abidjan est attendu à l'issue de ce séjour, dont les retombées pourraient contribuer à consolider davantage les liens entre la Côte d'Ivoire et la France, au bénéfice des populations et du développement du pays.