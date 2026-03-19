Cote d'Ivoire: BRVM - TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions ce 18 mars 2026.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 18 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 5,07%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 760 la veille à 2900 FCFA au sortir de la séance de ce 18 mars, soit une augmentation de 140 FCFA. Au premier semestre 2025, la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 4,785 milliards FCFA contre 6,425 milliards FCFA au premier semestre 2024, soit une baisse de 25,5%. La société n'a jusqu'à présent publié son rapport d'activité au titre du 3ème trimestre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 5,07% à 2 900 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,16% à 16 795 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,15% à 36 000 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,26% à 5 420 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,08% à 7 845 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 60 130 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 1 820 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 2 285 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 3 800 FCFA) et Oragroup Togo (moins 5,41% à 3 500 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 3,450 milliards FCFA contre 3,055 milliards FCFA le 17 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 16,401 milliards, en passant de 15 885,658 milliards FCFA la veille à 15 869,257 milliards FCFA ce mercredi 18 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 11 889,565 milliards FCFA contre 11 894,434 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 4,869 milliards FCFA.

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive, dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,10 % à 411,59 points contre 412,02 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il s'est rehaussé de 0,25% à 193,42 points contre 192,93 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,81% à 163,01 points contre 161,70 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fortement régressé de 1,00% à 284,34 points contre 287,22 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre un repli de 0,11% à 158,49 points contre 158,66 points la veille.