Nommé Délégué Spécial de la Commune de Bitam en 2024, Jean-Michel Edou Sima revient sur son action à la mairie, les réformes menées pour moderniser la ville et clarifie les accusations de détournement dont il a été victime. Le timing de cette tribune interpelle. Le successeur de l'ancien édile serait empêtré dans le dossier de licenciement abusif au niveau de la mairie de Bitam. Cette tribune est faite pour rétablir la vérité et appeler à l'unité des fils et filles de Bitam.

I. Mes origines : Un fils Essandone pur sang

Je suis Jean-Michel Edou Sima, né le 26 avril 1964 à Bitam. Fils aîné de Gilbert SIMA EDOU et de Béatrice Colette Makaki Epouta, tous deux instituteurs formés au Collège d'Enseignement Normal (C.E.N) de Mitzic, j'ai grandi dans une famille profondément attachée à l'éducation et au service public. Ma mère, née à Mitzic en 1941, était la fille de Bernard Bruno Epouta, originaire de Kribi au Cameroun, comptable chez Hatton & Cookson puis Gaston Peyrille, arrivé au Gabon en 1927.

Bien qu'appartenant à la tribu Essandone et natif du village Mongos, c'est au quartier Est de Bitam que j'ai forgé mes souvenirs d'enfance.

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II. Parcours : Un serviteur dévoué de l'État

Mon engagement au service de la nation s'étend sur plusieurs décennies :

1990-1995 : Attaché de cabinet du Président Omar Bongo.

1997-2003 : Haut Représentant Personnel du Chef de l'État.

2003-2008 : Maire de la Commune de Bitam.

2008-2009 : Conseiller Membre à l'ARCEP.

2024-2025 : Délégué Spécial de la Commune de Bitam.

III. De la nomination des délégations spéciales

Le 19 mars 2024, j'ai été nommé par le Président de la Transition, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour conduire la Délégation Spéciale de Bitam. Ce choix, relevant de la discrétion du Chef de l'État, honore ma modeste personne parmi tant d'autres fils méritants de notre cité. Ayant pris une part active au Dialogue National, j'ai officiellement pris mes fonctions le 3 avril 2024.

IV. Mon action à la mairie : Bitam, ville propre, verte et prospère

Dès ma nomination, mon ambition a été claire : redonner à Bitam son lustre de vitrine du Gabon dans la zone des Trois Frontières.

Plaidoyer auprès de la Présidence : Lors d'une audience pour exprimer ma gratitude, j'ai soumis au Chef de l'État les besoins urgents de la commune. Grâce à son écoute et sa générosité, notre mairie a bénéficié de matériel roulant, d'uniformes pour la voirie et de lampadaires modernes aux couleurs nationales, illuminant désormais nos nuits.

Réhabilitation du cadre de travail : L'Hôtel de ville, en état de délabrement avancé, a été rénové : accueil vitré, salle des mariages modernisée, plomberie, toitures et équipements de bureaux. Un bâtiment annexe a été construit pour pallier l'exiguïté des locaux.

Assainissement et esthétique : La cour de la mairie a été pavée et un jardin paysager créé pour offrir un cadre digne et convivial aux cérémonies.

Sécurisation et urbanisme : Trois nouveaux portails métalliques ont été installés. Plusieurs « points noirs » d'insalubrité ont été éradiqués, et les commerçantes réorientées vers des sites adaptés comme le nouveau marché municipal.

V. La question du financement : Un choix de gestion assumé

Tous ces travaux ont été financés sur fonds propres, c'est-à-dire grâce à la gestion rigoureuse des recettes municipales locales. Contrairement aux allégations infondées, aucune dotation spéciale ni ristourne budgétaire n'a été reçue.

En 2024, la Délégation Spéciale a versé 188 000 000 FCFA au Trésor Public.

Rester inactif sous prétexte d'expédier les « affaires courantes » aurait été une démission morale. La Délégation Spéciale se devait de laisser une trace tangible.

VI. Vérité sur l'exécution budgétaire et réponse aux calomnies

Budget 2024 : seuls 6 millions de FCFA ont été décaissés pour les fêtes nationales et équipements de voirie.

Budget 2025 : aucun décaissement n'a été effectué, expliquant l'arrêt de certains chantiers.

Face aux accusations de détournement de 485 millions de FCFA : comment détourner une somme qui n'existait pas ? Aucun document comptable attestant d'une telle disponibilité n'a été présenté lors de la passation de charges.

Accuser la Délégation Spéciale, c'est aussi insulter l'intégrité du Receveur Percepteur de Bitam et du Contrôleur Budgétaire d'Oyem.

À ceux qui se posent en professeurs de vertu, je rappelle que la gestion précédente avait été marquée par des conflits d'intérêts flagrants. Nous avons choisi l'apaisement plutôt que l'audit systématique, privilégiant l'action au conflit.

Conclusion : Un appel à l'unité

Après 20 mois, je laisse une mairie rénovée, un personnel respecté et une ville plus belle. Je déplore cependant le climat actuel de « chasse aux sorcières » et les licenciements abusifs qui déchirent notre communauté.

La haine et la calomnie ne sauraient constituer un mode de management. J'invite chaque fille et chaque fils de Bitam à cultiver l'amour et l'unité. Notre seule ambition doit rester le rayonnement de notre département.

Bitam d'abord !

Jean-Michel EDOU SIMA

Ancien Délégué Spécial de la Commune de Bitam