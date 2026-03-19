Togo: Jeunesse créative et diversité culturelle

18 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Lomé accueille depuis ce mercredi et jusqu'au 21 mars la 16ème édition du Festival International Les Lucioles Bleues (FILBLEU), l'un des rendez-vous culturels les plus attendus du calendrier togolais, organisé par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec l'Institut Goethe.

Placé sous le thème « La jeunesse créative », le FILBLEU réunit écrivains, poètes, artistes et penseurs venus du Togo, d'Afrique, de France, d'Allemagne et d'autres horizons, dans le cadre de la semaine de la Francophonie.

Véritable carrefour de la création littéraire et artistique, le festival célèbre la diversité culturelle togolaise à travers un programme riche : ateliers, rencontres littéraires, conférences-débats, cinéma, arts visuels, danse et musique. Son ambition est de valoriser la littérature togolaise et d'affirmer le rôle central de la jeunesse dans la construction de l'avenir des peuples.

« La jeunesse permet de poser un regard neuf sur le monde -- de créer autrement et de construire autrement », a déclaré le ministre de la Culture Isaac Tsiakpé, invitant les jeunes à mettre leur imagination au service du développement.

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