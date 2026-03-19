Togo: L'ARCOP épingle plusieurs entreprises de BTP pour fraudes documentaires

18 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) vient de frapper fort, titre Le Magnan Libéré dans son édition de mercredi.

À l'issue de plusieurs enquêtes menées sur des appels d'offres publics, le Comité de règlement des différends de l'ARCOP a mis au jour une série de fraudes documentaires impliquant plusieurs entreprises du secteur du BTP.

Le tableau est accablant : faux documents bancaires, attestations d'exécution fictives et bilans financiers manipulés - autant de pratiques mensongères délibérément orchestrées pour contourner les exigences légales des procédures de passation de marchés publics.

Une opération qui confirme la détermination de l'ARCOP à assainir la commande publique togolaise et à protéger l'intégrité des deniers de l'État.

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