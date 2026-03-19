Ile Maurice: Choc pétrolier en vue - Le pays face à sa vulnérabilité énergétique

La guerre impliquant l'Iran et les tensions autour du détroit d'Ormuz ravivent un spectre que l'économie mondiale croyait relégué au passé : un choc pétrolier majeur. Depuis plusieurs semaines, les marchés de l'énergie oscillent entre nervosité et spéculation, tandis que le prix du baril a déjà franchi le seuil symbolique des 100 dollars. Cette flambée alimente une interrogation centrale : assiste-t-on aux prémices d'un troisième choc pétrolier mondial, après ceux de 1973 et de 2022 ?

Pour les économies importatrices d'énergie, et plus particulièrement pour une île comme Maurice, totalement dépendante des importations de produits pétroliers, la question n'est pas théorique. Elle renvoie à un risque macroéconomique immédiat : inflation importée, pression sur les finances publiques et vulnérabilité énergétique accrue.

L'histoire économique contemporaine a été profondément marquée par deux grands chocs pétroliers. Le premier survient en 1973, à la suite de la guerre du Kippour. Les pays arabes membres de l'OPEP décident alors de réduire leurs exportations vers les États soutenant Israël. En quelques mois, le prix du baril est multiplié par quatre, plongeant les économies occidentales dans une période de stagflation, combinaison inédite de stagnation économique et d'inflation.

Le second choc majeur, plus récent, s'inscrit dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il en résulte une flambée des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux : le Brent dépasse les 120 dollars et s'installe durablement autour de 100 dollars sur l'année. Ce choc alimente une poussée inflationniste mondiale, obligeant les banques centrales à relever brutalement leurs taux d'intérêt.

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Ces deux épisodes démontrent une constante : les chocs pétroliers sont avant tout des crises géopolitiques qui se transforment en crises économiques globales.

La situation actuelle présente certaines caractéristiques typiques d'un choc pétrolier. Fin février, le prix du baril évoluait autour de 73 dollars. Dix jours plus tard, il flirtait déjà avec les 101 dollars, atteignant brièvement 119 dollars, son plus haut niveau depuis 2022. Cette hausse rapide traduit l'anticipation d'un risque géopolitique majeur.

Le facteur central reste la situation dans le détroit d'Ormuz. Toute perturbation durable de ce corridor maritime provoquerait immédiatement une contraction de l'offre mondiale et une flambée des prix.

Toutefois, les analystes soulignent qu'un véritable choc pétrolier repose sur trois conditions: une hausse brutale des prix, une perturbation de l'offre mondiale et, surtout, une hausse durable. À ce stade, seules les deux premières conditions semblent partiellement réunies.

L'ancien Managing Director de la State Trading Corporation, Rajiv Servansingh, insiste sur un phénomène bien connu des marchés pétroliers : l'ajout d'une prime de risque géopolitique. Selon lui, les premières flambées de prix ne reflètent pas toujours un déséquilibre réel entre l'offre et la demande.

«Le prix du baril sur le marché mondial est extrêmement réactif aux événements géostratégiques. Les premières hausses, quasi immédiates après le déclenchement des crises, résultent souvent du fait que les traders appliquent une prime de risque géopolitique en attendant d'y voir plus clair», explique-t-il.

Cette dynamique explique la volatilité extrême observée depuis le début du conflit. Les marchés réagissent aux annonces politiques, aux déclarations militaires et aux perspectives d'escalade régionale. Mais selon Rajiv Servansingh, la situation pourrait rapidement évoluer vers un scénario plus préoccupant : «Tout semble indiquer que le risque ne fait que s'amplifier chaque jour qui passe. Si le conflit se prolonge, les fondamentaux de l'offre et de la demande reprendront leurs droits.»

Des amortisseurs... Limités

Il n'exclut pas un scénario où le prix du pétrole franchirait un seuil critique : «Il ne serait pas déraisonnable de conclure que nous nous dirigeons vers un choc pétrolier avec un baril à plus de 150 dollars.» Malgré ces tensions, plusieurs facteurs pourraient limiter l'ampleur du choc. Avant le conflit, le marché pétrolier était caractérisé par un surplus relatif d'offre. Les pays de l'OCDE disposent également de réserves stratégiques coordonnées par l'Agence internationale de l'énergie, créée après le choc de 1973.

Les États membres sont tenus de détenir des stocks équivalents à au moins 90 jours d'importations. Ces réserves peuvent être mobilisées pour stabiliser les marchés en cas de crise majeure. Ce mécanisme a déjà été activé lors de plusieurs crises, notamment pendant la guerre du Golfe et la crise énergétique de 2022.

Cependant, si le détroit d'Ormuz venait à être bloqué ou si les infrastructures pétrolières du Golfe étaient directement touchées, ces réserves ne pourraient qu'amortir temporairement l'impact.

Pour Maurice, les conséquences d'un choc pétrolier seraient immédiates. Le pays importe 100% de ses besoins en produits pétroliers, ce qui le rend particulièrement exposé aux fluctuations des prix internationaux. Toute hausse du brut se répercute rapidement sur l'ensemble de l'économie : transport, production d'électricité, coûts industriels et prix alimentaires.

Les données actuelles montrent que la marge de sécurité reste limitée. Les stocks d'essence détenus par les compagnies pétrolières s'élèvent à environ 8 503 tonnes, soit 13 jours de couverture, tandis que ceux du Mauritius Oil Storage Terminal atteignent 6 916 tonnes, soit environ 11 jours supplémentaires. Autrement dit, la couverture totale dépasse à peine trois semaines en cas de rupture d'approvisionnement.

Pour éviter toute pénurie, plusieurs cargaisons sont attendues. Un navire transportant 39 000 tonnes de carburants doit accoster prochainement en provenance de Sohar (Oman). Une cargaison de 7 000 tonnes de gaz domestique est également attendue, ainsi qu'un navire de fuel lourd destiné au Central Electricity Board.

Entre-temps, la flambée des prix exerce déjà une pression sur les mécanismes de stabilisation. Le Petroleum Stabilisation Account affiche un déficit d'environ Rs 100 millions en moins de deux semaines. Si les prix restent durablement élevés, ce mécanisme pourrait rapidement atteindre ses limites, contraignant les autorités à ajuster les prix à la pompe.

Dans ce contexte, Maurice explore de nouvelles pistes pour sécuriser son approvisionnement, notamment un accord avec Indian Oil Corporation afin de réduire les intermédiaires et bénéficier indirectement de pétrole à prix réduit.

Au-delà des fluctuations immédiates, la crise actuelle met en lumière une réalité structurelle : la dépendance énergétique demeure l'une des principales vulnérabilités économiques, d'ailleurs aggravée par des contraintes géographiques et logistiques. Ce, alors même que pays ne dispose ni de ressources énergétiques domestiques ni de stocks stratégiques comparables à ceux des grandes économies.

Cette crise pourrait ainsi agir comme un électrochoc en rappelant l'urgence d'accélérer la transition énergétique et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Dans un monde où les tensions géopolitiques redessinent les équilibres énergétiques, la sécurité d'approvisionnement s'impose plus que jamais comme un enjeu de souveraineté économique.